Phải giữ xe vì đương sự không có bằng lái

Khi đến vòng xoay Minh Phụng và Ba Tháng Hai, vì chạy nhanh nên một xe ôtô đã va quẹt vào xe bà Thuyền. Bà bị trầy xước, người cháu bị đập đầu vào tay lái và mặt đường...

Khoảng 23 giờ cùng ngày, bà Thuyền mang giấy tờ xe đến Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an quận 6 để được xử lý vụ việc. Tại đây, một cán bộ mặc áo khoác, quần đùi, có mùi rượu đã bảo hai bên thương lượng rồi phải ký tên vào biên bản đã ghi sẵn lời khai. Do sức khỏe của người cháu chưa ổn định, bà Thuyền không đồng ý ký tên. Tuy nhiên, người cán bộ vẫn giải quyết cho xe ôtô đi, đồng thời giữ xe của bà trong 30 ngày. Đến giờ, bà Thuyền vẫn chưa rõ vì sao lại có sự “phân biệt đối xử” như thế.

Ông Trần Thanh Trà, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an quận 6, cho biết: Đó chỉ là một vụ va chạm bình thường và người chủ ôtô đã tích cực khắc phục hậu quả. Theo quy định, nếu hậu quả không đáng kể thì cơ quan công an chỉ cần khám xe, chụp ảnh, ghi lại lời khai, giữ giấy tờ... rồi giải tỏa xe. Đối với xe môtô phân khối lớn của bà Thuyền, cơ quan công an buộc phải giữ lại 30 ngày vì bà không có giấy phép lái xe. Nếu muốn nhận lại xe sớm, bà có thể gửi đơn (có xác nhận của địa phương) để cơ quan công an xem xét, giải quyết.

Riêng về tác phong làm việc, do sự việc diễn ra lúc gần nửa đêm, người cán bộ vừa mới thức dậy nên quần áo không được gọn gàng, chỉnh tề.