Phải mạnh tay hơn nữa với “đinh tặc”

Nhiều người thắc mắc: Vì sao các địa phương vẫn chưa xử lý rốt ráo tội ác này?

Kiếm chác từ rủi ro của người khác

l Cách đây hai tháng, trên đường từ TP.HCM về quê thăm nhà, khi đang chạy xe trên quốc lộ 1A thì bất ngờ xe của tôi bị xe của một phụ nữ chạy phía trước do bị lạc tay lái ngã đè lên. Hậu quả: Chân của tôi bị phỏng, còn chân của chị kia bị thương cũng khá nặng. Lúc đầu, tôi định lên tiếng cự nự và đòi chị ấy bồi thường thiệt hại. Nhưng sau đó tôi nhận ra lỗi không hoàn toàn thuộc về chị mà do bánh xe trước của chị cán phải đinh. Trước sự cố xảy ra, đứa con 10 tuổi của chị phải vừa dìu mẹ, vừa dắt xe đi tìm chỗ sửa. Thằng bé khóc suốt, hỏi mẹ có sao không làm tôi cũng cảm thấy xốn xang.

Chỉ vì muốn kiếm vài chục ngàn đồng mà bọn “đinh tặc” đã làm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải phạt nghiêm bọn này để sớm triệt tiêu kiểu sống nhờ vào sự rủi ro của người khác.

NGUYỄN HỮU LÝ (Huyện Thủ Thừa, Long An)

Cuối năm ngoái, tôi chứng kiến một phụ nữ chở theo một cháu bé cùng chậu hoa cúc bị lạc tay lái rồi té nhào ra đường do cán phải một miếng thép hình thoi mà ai đó rải ra đường. Người phụ nữ bị xây xát còn cháu bé thì không may bị xe máy đi cùng chiều tông phải nằm bất động bên cạnh chậu hoa!

Đội xung kích chống rải đinh Quận đoàn quận 9 vẫn thường xuyên thực hiện giải pháp tình thế là rà hút đinh trên đường. Ảnh: THÁI HIẾU

Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cho dù không có tai nạn thì người đi đường nếu đột ngột bị bể bánh xe do cán phải đinh cũng dở lỡ công việc, mất mát đủ thứ. Đọc báo, tôi thấy “hiệp sĩ” bắt “đinh tặc” không quá khó. Vậy chẳng lẽ với đầy đủ bộ máy, phương tiện trong tay, chính quyền lại “chịu thua” bọn gian ác mất lương tâm này?

NGUYỄN VĂN BÌNH (Ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn)

Hậu quả có thể rất ghê hồn

l Tôi thường đi đi về về từ TP.HCM đến Đồng Nai và thỉnh thoảng xe tôi cũng bị cán đinh. Mỗi lần như vậy, tôi đều buộc phải thay ruột mới với giá “cắt cổ” mà tiệm sửa xe đưa ra.

“Đinh tặc” vẫn hay diễn ra trên xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1A (đoạn thuộc quận 9 và quận Thủ Đức), nhất là vào các ngày lễ, tết. Điều đó khiến nhiều người dân bức xúc bởi ngoài việc bị chặt chém tiền sửa xe còn có thể có tai nạn chết người. Qua vụ “đinh tặc” Phạm Văn Hải bị bắt, tôi rất mong các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn, xử lý mạnh tay hơn nữa bọn “đinh tặc” nhằm tạo sự an tâm cho người dân.

LÊ HUY HÙNG (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Khi bị bắt, các “đinh tặc” đều khai như nhau: Rải đinh để làm hư xe của khách, để vá, thay ruột, vỏ với giá cắt cổ, để bày trò “chặt chém”. Hỏi biết làm vậy là thất đức không, là có thể gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng người đi đường không, tất cả đều nói “biết”. Vậy sao chúng vẫn rải? Câu trả lời rất đơn giản từ bọn này “nhằm kiếm được nhiều tiền!”.

Trên thực tế, đã có người vì cán phải đinh trên đường đã loạng choạng lạc tay lái, té xuống đường. Có người bị thương tích nhưng cũng có người đã chết do không may bị xe tải chạy tới cán qua… Hậu quả vượt quá mức mong muốn của “đinh tặc” đã có xảy ra nhưng chỉ vì chưa chứng minh được đinh đó có phải của “đinh tặc” không, nếu có thì của “đinh tặc” nào, các cơ quan công an đành chấp nhận “bỏ cuộc”. Trước nỗi đau và mất mát của những người bị nạn, có cảm giác pháp luật đang bất lực trước một tai họa lớn có thể nhìn thấy trước từ “đinh tặc”.

Theo tôi, “đinh tặc” buộc phải thấy cả hậu quả chết người trong việc rải đinh trên đường. Nếu vẫn bất chấp để kiếm cái ăn trên sinh mạng người khác, chúng buộc phải trả giá đắt. Các cơ quan pháp luật nên nhanh chóng xem xét, tính toán lại cách xử lý bọn gian ác này để bà con không mất niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật.

VĂN NGHĨA