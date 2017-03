Phải nghiêm trị cách hành xử “xã hội đen”

Công an phải nhanh chóng xử lý

Trong vụ chủ mỏ thiếc ở Nghệ An tra khảo hai thợ mỏ, do vụ việc có đầy đủ bằng chứng nên công an địa phương phải nhanh chóng điều tra để sớm đưa kẻ hành hạ đồng loại dã man hơn loài cầm thú ra trước pháp luật. Bởi nếu để chậm trễ thì e rằng kẻ có hành vi phạm tội sẽ tìm đường lẩn trốn.

HUỲNH QUANG DIỆP (69/33/4 đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Không thể dung tha tên chủ mỏ thiếc bất nhân. Pháp luật cần đứng ra bảo vệ anh Tới để răn đe những kẻ sống không có tình người.

Cần nhanh chóng xử lý nghiêm minh và triệt để nhằm mục đích răn đe kẻ khác, không thể để cái ác lộng hành như vậy được.

Không thể giao trứng cho ác

Hình ảnh hai đứa trẻ với những vết thương trên đầu gối do bị bắt quỳ trên gai mít cứ ám ảnh tôi mãi. Theo tôi, đã làm nghề nuôi giữ, chăm sóc trẻ thì phải biết yêu trẻ. Nếu không thì hãy chọn nghề khác thích hợp hơn. Những người khoái dùng đòn roi, nhục hình để dạy dỗ, răn đe trẻ như bà Hương, “sư phụ” Khâm cần được tách ra khỏi bọn trẻ ngay để không còn cơ hội gây họa cho bọn trẻ vốn đã chịu nhiều bất hạnh vì không còn cha mẹ.

Lại có thêm một vụ trẻ em bị bạo hành và người ta không hiểu vì sao những người làm công việc từ thiện lại không có cái tình, cái tâm cần thiết. Khi đã cất công đến TP.HCM xin các trẻ về làm con nuôi và đăng ký khai sinh cho các trẻ theo họ của mình, vì sao ông Đặng Văn Khâm (người quản lý cơ sở trẻ mồ côi) lại không cố gắng nuôi dạy trẻ cho tốt?

Theo tôi, ngoài việc đóng cửa ngay cơ sở, chính quyền cần xử phạt ông Khâm và cả chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Ngọc Hương sao cho thích đáng với hành vi sai phạm của họ.

XUÂN THỦY (Bình Thuận)

Không cho phép tự xử

Trong bài “Hỏi chuyện “đại gia” trong vụ bắn người trước giờ đầu thú” (Pháp Luật TP.HCM ngày 10-5), Phạm Tuấn Thành - nghi can chủ mưu trong vụ đòi nợ, bắn chết anh Lan ở Bình Dương không giải thích vì sao lại rủ rê nhiều người đi “nói chuyện phải quấy”, đập phá đồ đạc của anh Lan và sau đó là bắn chết anh Lan. Nếu đúng là anh Lan mắc nợ (vì không hẳn người mua sẽ được trả tiền đặt cọc trong trường hợp đổi ý không mua tài sản), tại sao Thành không cậy đến các cơ quan pháp luật xử lý như những trường hợp nợ nần bình thường khác?

Trong một đất nước pháp quyền XHCN, người dân có nghĩa vụ và quyền yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng thực thi hết trách nhiệm của mình để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mọi hành vi tự xử theo kiểu xã hội đen đều không thể chấp nhận nhằm mục đích giảm thiểu những cái chết đau lòng như của anh Lan.

PHẠM MAI HÒA

Trên thực tế, không phải lúc nào chính quyền và các cơ quan pháp luật cũng tích cực hỗ trợ dân giải quyết các vướng mắc phát sinh. Nhiều vụ chờ đến khi có phán quyết của tòa thì gần như xôi hỏng bỏng không: đối tượng tranh chấp hoặc tẩu tán tài sản hoặc cao chạy xa bay. Nhưng không vì thế mà người dân tự cho phép nhờ kẻ khác “nói chuyện phải quấy” giúp giúp giải quyết sự việc.

Một khi đồng bọn của Thành đã hành xử thô bạo cướp đi mạng sống của người khác thì công an cần điều tra làm rõ vai trò của Thành trong vụ án cũng như chỉ ra được kẻ đã bắn chết anh Lan. Dẫu thế nào thì kẻ có hành vi phạm tội cũng phải bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

LAN THẢO (Long An)

Gần đây, tội phạm sát nhân và bạo hành vô nhân tính liên tiếp xảy ra khắp nơi. Sau thông tin về vụ chủ mỏ thiếc tra khảo dã man người làm công, vụ bắn khoảng 100 đầu đạn hoa cải vào một người khách dự đám cưới…, giờ đến vụ đâm chết người vì tiếng nẹt pô xe, vụ thanh toán đẫm máu, một người đứt lìa tay… Không hiểu sao càng ngày tội ác càng lộng hành như thể đây là chốn không người!

Nhiều lần tôi nghe bà con đồn đại “khi có vướng mắc cần đến công an thì mấy ổng hay từ chối viện lẽ khi nào có máu hãy gọi”. Có thể mọi người nửa đùa nửa thật nhưng xem chừng công tác phòng, chống tội phạm hiện nay chưa tương thích với diễn biến mới của tình hình tội phạm. Từ chỗ mất niềm tin, người dân dễ manh động và thế là có thêm một tội ác.

Tôi đề nghị chính quyền các địa phương nhanh chóng xem xét, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xã hội trên địa bàn. Lực lượng bảo vệ pháp luật phải nỗ lực cải thiện hình ảnh và chất lượng phục vụ của mình để người dân dễ dàng tìm đến. Trước mắt hãy bắt đầu bằng thái độ tiếp dân (trực tiếp hoặc qua điện thoại) hết sức ân cần, không được nạt nộ hoặc đẩy đưa cho qua chuyện.

THỦY TRIỀU (Tây Ninh)