Phải nghiêm trị, không bao che

Không khởi tố cũng có tội! Gần đây, không ít vụ phạm pháp đã bị công luận báo chí phanh phui hay đã có tin báo, tố giác của công dân, cơ quan, tổ chức xác định có dấu hiệu tội phạm. Thế mà cơ quan điều tra cứ vẫn làm lơ như không hay biết. Việc này không đúng luật. Bởi vì nếu cơ quan điều tra không khởi tố vụ án thì cũng sẽ không khởi tố bị can, nghĩa là không thể đưa ai vào vòng tố tụng dù đã có đủ căn cứ xác định người đó thực hiện hành vi phạm tội. Và vì vậy cũng không tiến hành cuộc điều tra nữa! Như vậy là có khả năng mọi việc rồi sẽ... “chìm xuồng”, mang theo bao sự hoang mang, nghi ngờ trong dư luận xã hội. Điển hình như vụ vi phạm quy định về xây dựng ở TP.HCM mấy tháng trước và nay là vụ chống người thi hành công vụ ở Long An... Riêng về vụ “quý tử đánh công an” ở Long An, hành vi có dấu hiệu tội phạm đã rõ ràng nhưng huyện nói chuyển hồ sơ lên tỉnh, tỉnh bảo đã trả về huyện, cứ thế mà lờ đi, thậm chí có người còn bảo “báo chí không nên tiếp tục thông tin nữa”. Vậy là sao? Về nguyên tắc mà nói thì khi có tin báo đăng, phát trên đài và thấy có đủ dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra có nhiệm vụ khởi tố vụ án. Khởi tố vụ án là khâu đầu tiên để các quan hệ tố tụng bắt đầu mở ra. Sau đó, cơ quan thẩm quyền mới thực hiện các bước tiếp theo là khởi tố bị can và tiến hành điều tra. Trong vụ ở Long An, khởi tố vụ án là trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa. Theo luật, nếu xét thấy cần đứng ra trực tiếp điều tra thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An có quyền yêu cầu chuyển lên để cấp tỉnh điều tra trực tiếp (theo khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự). Thí dụ như trong trường hợp này, người có dấu hiệu tội phạm là con trai của ông phó bí thư huyện ủy sở tại thì cơ quan điều tra công an huyện có phần khó khăn khi làm nhiệm vụ nên cơ quan điều tra công an tỉnh cần lấy lên để điều tra trực tiếp... Mà nếu có tranh chấp xảy ra về thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra với nhau thì viện trưởng VKSND cùng cấp nơi tội phạm xảy ra phải giải quyết. Có điều lưu ý ở đây là theo khoản 2 Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tin báo về tội phạm (qua tinh tức báo chí hay tố giác của công dân), cơ quan điều tra phải khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án chứ không được chần chừ. Cách xử lý phải thể hiện bằng giấy tờ rõ ràng, minh bạch chứ không thể chỉ nói miệng mà im lặng để cho sự việc... “chìm xuồng”, theo thời gian... đâu vào đó! Dù sao bản chất của việc “thờ ơ” ấy cũng là bao che tội phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm nên Bộ luật Hình sự dành riêng cho họ một tội ở Điều 294 là tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. LS-TS PHAN ĐĂNG THANH