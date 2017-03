Phải nộp phạt cho vi phạm trước đó

Khi đi đóng phạt, tôi mới biết cách đây hơn nửa năm chiếc xe mà tôi đang chạy được một tài xế khác cầm lái chạy không đúng phần đường và vi phạm này đã bị ghi lại qua máy ghi hình theo dõi. Vì lỗi đó chưa đóng phạt nên nay Đội CSGT yêu cầu tôi phải đóng phạt thì mới được nhận lại bằng lái xe. Tôi đã báo vụ việc đến công ty và công ty chấp nhận đóng phạt. Nhưng tôi vẫn chưa rõ Đội CSGT xử lý như vậy có đúng không?”.

Trung tá Chu Đức Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều khiển giao thông - Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM, trả lời: “Yêu cầu trên của đội CSGT là đúng. Khi máy ghi hình phát hiện hành vi vi phạm, phòng sẽ gửi văn bản yêu cầu chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện đến để xử lý. Tuy nhiên, do chưa có biện pháp chế tài mạnh nên nhiều người đã không chấp hành dù được thông báo nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi áp dụng biện pháp lưu giữ những lỗi đó trên hệ thống vi tính. Khi người vi phạm đến đóng phạt, cán bộ xử lý sẽ kiểm tra. Nếu phát hiện trước đó còn có lỗi qua hình ảnh, cán bộ sẽ yêu cầu người vi phạm đóng phạt cho vi phạm đó trước rồi mới xử lý, giải quyết vi phạm tiếp sau. Mặt khác, chủ phương tiện có trách nhiệm hợp tác với cơ quan công an xác định người điều khiển trong trường hợp cho người khác sử dụng xe. Đây là một trong nhiều biện pháp tăng cường hiệu quả của công tác xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh theo Quyết định 127 ngày 26-10-2007 của UBND TP.HCM (về việc xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân)”.