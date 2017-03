Phải tăng khung phạt với hành vi tạt acid

Một số vụ xử mức án nặng • Không làm chết nạn nhân, vẫn bị xử tội giết người. Tức giận vì vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, ông Trần Minh Nhã (53 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã mang nửa lít acid tạt tình địch bị thương tật đến 92%. Theo bản án, trong thời gian chung sống, ông Nhã nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông Châu (ngụ xã kế bên) nên thường xảy ra mâu thuẫn. Trưa 27-1-2014, sau khi uống rượu, ông Nhã qua nhà mẹ vợ chơi thì thấy tình địch nằm trên ghế salon, gần đó có vợ và nhiều người thân trong gia đình. Ông Nhã tức giận về nhà lấy nửa lít acid rồi quay lại tạt vào mặt ông Châu. Với tội giết người, ông Nhã bị kết án 17 năm tù giam và bồi thường thiệt hại 600 triệu đồng. • Lãnh án tử dù đã đầu thú và thành khẩn. Tháng 12-2013, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Kha Cư (ngụ quận 6, TP.HCM) tử hình về tội giết người. Do mâu thuẫn nợ nần, Kha Cư đã hẹn vợ chồng con nợ đến quán cà phê nói chuyện. Trước khi đi, Cư chuẩn bị nửa lít acid đựng trong ca nhựa có nắp đậy. Tại quán cà phê, do không thống nhất được phương án trả nợ nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Cư cầm ca acid tạt thẳng vào vợ chồng con nợ. Gây án xong, Cư đến công an đầu thú. Vợ chồng bị hại được người dân đưa đi cấp cứu nhưng người chồng đã tử vong trước khi nhập viện. Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, người vợ cũng tử vong. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Kha Cư khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.