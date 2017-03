Phải tăng mức lãi suất cơ bản

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý với đề nghị tăng trần lãi suất của NHNN, đồng thời yêu cầu NHNN sử dụng lãi suất cơ bản làm công cụ kiểm soát mạnh thay vì chỉ mang giá trị tham khảo. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đặt dấu hỏi tại sao lại có nhiều vi phạm đối với quy định về trần lãi suất và có phải do NHNN không thực hiện đúng vai trò của lãi suất cơ bản theo luật?

Khoản 1 Điều 476 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố đối với loại cho vay tương ứng”. Việc khống chế giới hạn lãi suất vay tối đa so với lãi suất cơ bản của NHNN nhằm hạn chế nạn cho vay nặng lãi trong nền kinh tế. Vấn nạn này thường tồn tại ở những nơi mà hệ thống tài chính chưa phát triển và hệ thống luật pháp còn lỏng lẻo, thiếu năng lực thực thi, giám sát...

Là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao, hệ thống tài chính Việt Nam đang được hoàn thiện dần. Sự phát triển của thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng đang dần lấn át các quan hệ tín dụng nặng lãi. Khi người dân có nhu cầu vay vốn và dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng chính thức từ các ngân hàng thì không lý gì tín dụng nặng lãi vẫn còn có cơ sở tồn tại.

Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển hết sức nhanh chóng của hệ thống tài chính Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính. Với những nền tảng vững chắc như vậy, sự phát triển sẽ tiếp tục và còn đạt được những thành tựu lớn hơn nữa. Vậy không có lý do gì mà phải điều chỉnh tăng giới hạn trên lên 300% hay 200% như ai đó đã kiến nghị.

Theo sự phát triển đi lên của nền kinh tế, lẽ ra giới hạn 150% trong BLDS phải được giảm xuống ở mức thấp hơn, chẳng hạn 140% hay thậm chí 130% thì mới có cơ sở thuyết phục. Không nên vì sự biến động bất thường của thị trường tín dụng hiện nay mà xem rằng điều luật trên không còn phù hợp. Thực tế thì lãi suất cơ bản do NHNN công bố đã “đóng băng” từ lâu và không phản ánh được mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế hiện nay khi lạm phát đã ở mức... phi mã. Chính mức lãi suất cơ bản hiện nay đã lạc hậu chứ không phải điều luật trên không còn phù hợp. Thay vì bị khống chế ở mức trần 12%/năm, lãi suất cơ bản phải nằm ở ngưỡng trên tức vào khoảng 13%/năm. Như vậy, giới hạn tối đa của mức lãi suất cho vay phù hợp với điều luật trên phải là 19,5%/năm.

Nếu NHNN chịu điều chỉnh mức lãi suất cơ bản lên thì không những “cứu” các ngân hàng khỏi phạm luật mà còn “cứu” cả bản thân khỏi vi phạm quy luật kinh tế khách quan.