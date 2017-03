Phải xử nghiêm những cán bộ ngông nghênh

Công an huyện chưa khởi tố vụ án Phạm luật sau khi đi giám sát việc thực thi pháp luật. Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng cho biết hiện cơ quan này chưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thanh Thắng mà vẫn tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ. Quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Thắng đã được VKSND quận phê chuẩn. Ông Huỳnh Thanh Thắng đang “làm xấu” trước bàn dân thiên hạ. Ảnh: GIA TUỆ Ngày 28-7, ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Hậu Giang), cho biết: “Hiện lãnh đạo Phòng Tư pháp đã có báo cáo đến huyện về việc phân công công tác phó phòng Huỳnh Thanh Thắng trong ngày xảy ra sự việc (26-7). Sáng đó, trưởng phòng Tư pháp có phân công ông Thắng đi cùng đoàn công tác của HĐND huyện thực hiện việc giám sát tình hình thực thi pháp luật, phân bổ ngân sách tại xã Đông Phước A. Trưa cùng ngày, sau khi kết thúc công việc, đoàn công tác có ăn trưa và ông Thắng có uống rượu với anh em, sau đó chạy xe máy về nhà ở phường Lê Bình, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) và bị phát hiện có hành vi vi phạm giao thông… Tới đây, nếu cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố thì huyện sẽ tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng của ông Thắng”. GIA TUỆ