Phải xử nghiêm trưởng công an đá văng thau cá!

Cần xử lý nghiêm hành vi công vụ thô bạo Những cú đá thẳng, trực diện, dồn hết sức của trưởng Công an xã Quảng Điền vào thau cá, rổ rau... của người dân cần được xử lý ngay, nhanh chóng và nghiêm minh. Luật trao quyền cho công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc dẹp lấn chiếm lòng lề đường là đúng nhưng dù là lực lượng thực thi công vụ hay bất kỳ cá nhân nào cũng phải hành xử theo pháp luật. Không thể xử lý cái sai bằng một hành vi sai trái khác. Nếu dân sai thì phải tuyên truyền thuyết phục để dân hiểu và sửa sai. Nếu cần cưỡng chế, xử phạt cũng phải tuân theo quy định. Không thể nhân danh bất kỳ điều gì để ứng xử với dân bằng hành vi công vụ thô bạo như vậy. Nguyên thẩm phán TAND Tối cao PHẠM CÔNG HÙNG Không thể nóng giận là mất khôn Việc trưởng Công an xã Quảng Điền trong khi thi hành công vụ đá bay hàng hóa của người dân là rất phản cảm. Bà con sử dụng lòng lề đường để buôn bán, họp chợ là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, việc xử lý nên thực hiện đúng quy trình như lập biên bản vi phạm, áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt... thay vì hành động phản cảm như vậy. Luật sư NGUYỄN SA LINH, Đoàn Luật sư TP.HCM)