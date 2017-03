Phản hồi: Kiểm điểm công an say rượu

Công an quận 8 vừa gửi công văn đến Báo cho biết theo kết quả xác minh thì không có cơ sở kết luận thiếu úy Tuấn đã đánh em Đường. Riêng việc thiếu úy Tuấn có mùi bia rượu trong khi công tác là đúng. Công an quận 8 đã chỉ đạo Công an phường 14 kiểm điểm trách nhiệm đối với thiếu úy Tuấn.