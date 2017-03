Phân lô, bán nền: Nên hay không nên?

Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, phản đối khác nhau. Chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu.

Sẽ có thêm nhiều đô thị... không giống ai!

Nhà nước phải thống nhất quản lý bằng ba quy hoạch: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch hạ tầng.

Phân lô, bán nền là cách làm dễ và nhanh nhất để có các đô thị... không giống ai! Bởi lẽ người ta chỉ sử dụng chừng mười năm là muốn bỏ.

Sử dụng ngắn hạn

Tại nhiều nơi, đất sản xuất nông nghiệp bị chiếm dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng không có tầm nhìn dài hạn. Như ở Bắc Ninh, người ta đã cấp đất nông nghiệp tràn lan để làm khu công nghiệp nhưng lại không có chỗ thoát nước thải mà đổ thẳng ra ruộng, làm lúa chết. Cuối cùng thì đất nông nghiệp thành hoang hóa. Đường Năm (Hà Nội-Hải Phòng) đi qua ruộng lúa, hai bên đường là khu công nghiệp bám theo. Giới quy hoạch kiến trúc rất đau lòng trước việc các dự án cứ mọc lên hồn nhiên, không theo bất cứ mô hình tổ chức không gian nào.

Ở Thủ Thiêm (TP.HCM), người ta cũng thực hiện quy hoạch theo kiểu phân lô cho từng dự án thành phần, làm phá vỡ quy hoạch. Hạ tầng của khu này không thể nối được với khu kia. Dự án lớn và được quy hoạch có bài bản mà còn như vậy, các dự án khác khi phân lô, bán nền sẽ nhếch nhác cỡ nào!

Khu đô thị toàn nhà thấp tầng ở Trung Yên-Trung Kính (Hà Nội) với diện tích lên đến cả trăm ha theo kiểu phân lô, bán nền cũng là một thất bại. Đô thị này gây lãng phí quỹ đất nhưng lại bị nén dày đặc nhà cửa. Ở đây không có nổi một vườn hoa, khu cây xanh, khu giao tiếp cộng đồng, nói chi đến trường học, công viên, nhà văn hóa... Nếu khu đất này được quy hoạch theo chiều cao thì sẽ có nhiều diện tích ở hơn và sẽ có nhiều đất cho các tiện ích đô thị.

Hiện có quá nhiều dự án đô thị bám theo trục giao thông lớn nhưng giữa đô thị này với đô thị kia không có đường liên thông, muốn đi qua người ta buộc phải vòng qua đường lớn. Phân lô, bán nền là đại diện cho nền kinh tế manh mún, đô thị tự phát, về lâu dài phải phá bỏ. Đầu tư như vậy thật sự có “tội” với nhân dân.

Chỉ là giải pháp tình thế

Việc cho phép phân lô, bán nền chỉ nên là giải pháp tình thế cho riêng các dự án đã trót làm trước đây, ở một vài nơi mà chủ đầu tư đã trót sang tay mấy lượt. Nếu tiếp tục cho phân lô, bán nền, chính quyền sẽ bật đèn xanh cho doanh nghiệp kiếm lời từ việc xin cấp đất rồi chuyển nhượng ồ ạt mà không phải đầu tư gì. Khi đó sẽ xuất hiện ngày càng nhiều khu đô thị, khu dân cư với bộ mặt xấu xí, là rào cản cho sự phát triển đô thị.

Muốn có đô thị, khu dân cư đẹp đẽ, nhà nước hãy thống nhất quản lý bằng ba quy hoạch: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch hạ tầng. Liên thông, khớp nối giữa những quy hoạch này làm khung pháp lý cho phát triển các dự án đô thị. Hiện ba mảng này do ba bộ khác nhau quản lý: quy hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm; quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng thực hiện và quy hoạch hạ tầng lại do Bộ Giao thông Vận tải đảm nhiệm. Trên thực tế, bộ nào lo bộ nấy nên khó lấy gì làm chuẩn cho quản lý nhà nước.