Phân loại nhân viên cá biệt

Có nhiều cách nhìn nhận và phân loại nhân viên tùy vào mỗi công ty. Riêng với mức độ “cá biệt” của nhân viên thì có thể tham khảo một cách phân loại do James Christiansen, một tác giả chuyên viết về những kỹ năng rất cơ bản và cần thiết trong ứng xử giữa con người, trình bày trong quyển How To Deal With Difficult People (Cách ứng xử với người cá biệt), xuất bản năm 2014.