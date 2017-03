Phẫn nộ trước cái ác

Có dấu hiệu tội phạm, sao chậm khởi tố? Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, chị B. bị chặn đường, nắm tóc đánh đập tới tấp, vóc cát lên người; bị lột quần áo và bị đe dọa chụp ảnh đem lên công ty… vào sáng 16-4. Ngay sau đó, chị đã đến Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) trình báo. Với clip “tang chứng, vật chứng” rõ ràng trên mạng thì có thể dễ dàng nhận thấy hành vi của mẹ con bà Tuyết đã có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác ở chỗ xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của chị B. Thế mà cho đến chiều 20-4, trưởng công an phường còn bảo “đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý”. Thấy có dấu hiệu tội phạm, sao không khởi tố vụ án ngay (và nếu chưa kịp thì có thể khởi tố bị can sau) mà còn kéo dài chi vậy? Không chỉ riêng vụ này mà trong nhiều vụ khác tôi cũng thấy công an xử lý chậm quá. Chẳng hạn, vụ cô gái bị người yêu cũ đâm chết ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) trưa 13-4 và hung thủ đã đầu thú vào sáng 14-4, đến ngày 22-4 công an mới khởi tố; vụ đứa bé sáu tháng tuổi bị chém ở thị trấn Dầu Tiếng (Bình Dương) hôm 13-4 và cũng đã xác định được nghi can, đến giờ công an huyện cũng vẫn chưa khởi tố… Đồng ý là phải thận trọng, kỹ lưỡng để không làm oan người vô tội nhưng pháp luật về tố tụng hình sự cũng có yêu cầu “nhanh chóng, kịp thời”. Yếu tố “chính xác” trong các vụ việc này bước đầu đã tương đối rõ, vì sao không khởi tố và khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử cho nóng hổi để còn răn đe kẻ khác? HÀ AN