Phạt hành chính tài xế gây tai nạn còn đòi đánh người

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã rượt đuổi tài xế xe tải rồi hung hăng đòi đánh người đi đường; người dân đã trói tài xế xe ô tô lại chờ công an tới xử lý.

Công an xã Bà Điểm cho biết tài xế lái xe ô tô gây tai nạn là Chí A Cẩu (ngụ phường 16, quận 8). Công an xã Bà Điểm đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với anh Cẩu về hành vi say rượu bia gây mất trật tự công cộng. Về việc anh Cẩu bị người dân trói, cơ quan này đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Đ.VÂN