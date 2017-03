Phát hiện xác chết, phóng viên bị cản trở tác nghiệp

Tuy nhiên, khi PV đứng ở phía ngoài dây khoanh vùng khu vực hiện trường để khám nghiệm tử thi để ghi hình hiện trường thì bị lực lượng dân phòng địa phương xông lại giật máy hình giao cho một vị công an phường (không đeo phù hiệu). Lực lượng an yêu cầu PV xuất trình giấy tờ, nhưng khi xuất trình đã bị công an phường 9 tịch luôn mà không lập biên bản.

Hiện trường phóng viên bị ngăn cản và tịch thu phương tiện tác nghiêp

Khoảng 15 phút sau, PV Đặng Anh Tuấn của TTXVN (phân xã Lâm Đồng) tới hiện trường tác nghiệp cũng bị lực lượng bảo vệ hiện trường xông lại giật máy hình và thu luôn giấy giới thiệu cùng chứng minh thư nhân dân (không lập biên bản).

Lý do thu hồi phương tiện tác nghiệp của hai phòng viên trên được một vị công an phường 9 đưa ra là các cơ quan chức năng đang làm việc nên không ai được phép chụp hình.

Sau sự việc trên, lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông Lâm Đồng cùng đại diện phóng viên các báo đang thường trú tại Lâm Đồng và hai phóng viên bị tịch thu phương tiện tác nghiệp đã làm việc với Trung tá Nguyễn Hộ, trưởng công an phường 9.

Hiện trường nơi phát hiện xác chết

Trung tá Nguyễn Hộ thừa nhận, việc công an phường thu giữ máy hình và các giấy tờ liên quan của phóng viên trong lúc tác nghiệp là không đúng, vì đây là vụ việc công khai. Xảy ra sự việc trên là do người đứng đầu bảo vệ hiện trường mới chuyển từ công an PCCC sang nên xử lý tình huống còn kém.

Trung tá Nguyễn Hộ đã thay mặt công an phường xin lỗi và trả lại phương tiện tác nghiệp cho hai phóng viên này, đồng thời hứa sẽ rút kinh nghiêm sau sự việc này.

Tòa soạn Bee.net.vn xin gửi lời cảm ơn đến Sở Thông tin & Truyền thông Lâm Đồng cùng phóng viên các báo đài đã tạo điều kiện, hỗ trợ PV Bee tác nghiệp theo pháp luật.

Trước đó, vào sáng ngày 19/12, du khách đã phát hiện trong bụi rậm thuộc đồi thông Hai Mộ (khu du lịch hồ Than Thở) một xác chết đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường của ngành chức năng, thi thể là nam giới khoảng 20 – 30 tuổi, mặc áo khoác màu xanh. Trên hai cánh tay có hai vết cắt, xung quanh hiên trường có một số chai nước ngọt.

Trên người không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán của nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được gia đình đến nhận xác. Chính quyền địa phương đã tiến hành khâm liệm để tổ chức an táng.

Theo K. L (Bee)