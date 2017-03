Phạt nặng không bằng phạt nghiêm

Mời dân chụp ảnh vi phạm

Báo đài cho biết Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010 theo hướng tăng mức phạt tiền, bổ sung nhiều biện pháp phạt bổ sung như tước giấy phép lái xe, tạm giữ và tịch thu phương tiện. Tôi tán thành sự thay đổi này và xin góp thêm ý nhỏ để việc chế tài thực sự là mối lo canh cánh của bất kỳ ai chạy xe phạm luật.

Còn nhớ tháng trước dư luận đã phản ứng khá gay gắt khi xem trên mạng hình ảnh cặp đôi Hà Hồ - Cường “đô la” đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Nhắm mình không thể “chạy thoát” nên trước sức ép của số đông, cả hai đã chủ động trình diện và nộp phạt cho cơ quan công an. Có bao nhiêu trường hợp vi phạm được phát hiện không phải từ CSGT mà là từ cộng đồng để rồi phải chịu phạt như thế này? Đáng tiếc là đâu đó vẫn chưa có nhiều lắm, cá biệt có vụ phải đợi tranh cãi rất lâu thì công an mới thực hiện thủ tục xử phạt (như vụ xe ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc).

Nhiều trường hợp vi phạm vô cùng nguy hiểm đã được người dân gần xa chụp lại. Ảnh: Internet

Nếu người dân không chịu hợp tác thì dù chính quyền nỗ lực kiểu nào (bổ sung biển báo, xóa điểm đen, thêm đường một chiều…), các địa phương vẫn khó duy trì trật tự giao thông. Khi vi phạm xảy ra nhiều thì lực lượng nào phát hiện và xử lý cho xuể? Do vậy, để tích cực điều chỉnh “thái độ lái xe tệ nhất thế giới” (như lời nhận xét của một chuyên gia giao thông Nhật mà Pháp Luật TP.HCM ngày 19-2 đã đăng tải), tôi đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, tính cách mời gọi người dân sử dụng các phương tiện kỹ thuật sẵn có để thu thập, cung cấp hình ảnh vi phạm luật giao thông. Trên cơ sở này, CSGT sẽ đấu tranh để đương sự nhận lỗi và sau đó là phạt nguội. Hễ vi phạm là bị phạt thì dần dà người ta buộc phải có thái độ lái xe tốt hơn và khi đó sẽ hạn chế được ùn tắc, tai nạn giao thông.

TRẦN MINH (Quận 5)

Mở hộp thư để dân dễ báo tin

Gần đây tôi để ý trên quốc lộ 1A (đoạn ngay cầu vượt Bình Phước 1 và cầu vượt Bình Phước 2, hướng từ quận Thủ Đức về quận 12, TP.HCM), cứ khoảng 17 giờ đến tối hay có tình trạng xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên cầu. Đã có lần tôi suýt tông phải một chiếc xe chạy bậy mà lại không bật đèn sáng. Tôi góp ý nhưng họ không nghe mà còn cự nự lại.

Chưa hết, dù đoạn quốc lộ này đã phân làn các loại xe bằng dải phân cách nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe ô tô chạy vào làn đường xe máy, xe máy chạy ra làn đường ô tô với tốc độ kinh hoàng. Điều đó rất dễ gây ra tai nạn nguy hiểm.

Qua báo chí, tôi xin cung cấp những trường hợp vi phạm cụ thể để cơ quan công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Có điều cách này chậm nên khó chặn ngay vi phạm. Công an địa phương có cách nào khác để người dân như tôi kịp thời báo tin và để tất cả các đối tượng bị xử phạt nhanh hơn?

LÊ QUANG TRÍ (Phường 11, quận Gò Vấp)

Chấn chỉnh việc đào tạo lái xe

Mới đây một người bạn nhờ tôi kiếm giúp bằng lái xe mô tô dưới 150 phân khối với điều kiện là khỏi phải học luật hay qua kiểm tra sát hạch. Tôi hỏi anh sao không nộp hồ sơ tại những trường đào tạo lái xe hay các điểm đăng ký thi đàng hoàng thì anh nói không có thời gian. Anh cũng cho biết đã mua bằng lái hai lần rồi nhưng đều bị lực lượng CSGT ở tỉnh giữ vì có vi phạm và do không thể về tỉnh nộp phạt nên anh chọn cách mua bằng lái mới cho xong. Tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện nên sau đó người bạn báo lại đã mua rồi với giá 1,5 triệu đồng tại các điểm treo bảng nhận nộp hồ sơ thi giấy phép lái xe treo nhan nhản trên đường.

Đến thời điểm này mà việc đào tạo và sát hạch ở nhiều trung tâm đào tạo lái xe vẫn còn quá dễ dãi, không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Vì đồng tiền, họ đã đào tạo theo số lượng chứ không chú ý đến chất lượng. Nhiều “cò” bằng lái hoạt động nhởn nhơ trước các các điểm sát hạch, trắng trợn chèo kéo người đi thi bằng lái.

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng chấn chỉnh ngay khâu quan trọng này. Ngoài ra, phải chú ý bổ sung nhiều hơn nội dung đào tạo đạo đức cho người lái xe, thực hành nâng cao kỹ năng tay lái; chấm dứt tình trạng bằng thật nhưng chất lượng giả”.

TRẦN VĂN XUÂN (Phường 12, quận 10)

Phản ứng nhanh trước tình huống xấu

Khi đang lưu thông trên đường và bất ngờ gặp những tình huống phát sinh, người lái xe thường rối trí không biết xử lý ra sao. Tai nạn giao thông dễ xảy ra từ đây. Do vậy, bất cứ tài xế nào cũng đều phải thật bình tĩnh tìm ra giải pháp khắc phục.

Theo tôi, bên cạnh việc đưa hình ảnh các vụ tai nạn đã xảy ra để cảnh báo người dân, các cơ quan chức năng nên thu thập những tình huống dẫn đến tai nạn và hướng dẫn cách thức xử lý sự cố.

Ví dụ: Xe máy đang lưu thông song song với xe tải, đột ngột xe tải rẽ phải mà không ra tín hiệu. Bấy giờ, xe máy hãy chạy theo chiều xe tải để tránh va chạm, sau đó chạy lại đúng đường mà xe máy muốn đi.

NGUYỄN VĂN LUÔNG (Thủ Thừa, Long An)