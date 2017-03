Phạt người không điều khiển xe là sai quy định

“Cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính được quy định cụ thể trong các văn bản luật của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ”. Theo đó, đối với trường hợp của anh Ph. (huyện Long Mỹ, Hậu Giang), việc cho rằng anh có lỗi không mang theo giấy tờ xe (vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông) và có nồng độ cồn vượt mức quy định (vi phạm quy tắc giao thông đường bộ) nên phải bị xử phạt nhất định phải được dựa vào Nghị định 34/2010 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ).

Thế nhưng cần lưu ý rằng Nghị định 34 chỉ quy định về hai lỗi này đối với người điều khiển xe máy (nói nôm na là đang tham gia giao thông hay đang chạy xe trên đường). Trong khi đó, lúc bị lập biên bản thì anh Ph. đang ngồi ở quán nước cách nhà khoảng 100 m, tức không phải đang điều khiển xe. Như vậy, không thể nói anh Ph. đã phạm lỗi theo Nghị định 34.

Nếu điểm lại từ đầu sẽ thấy trong vụ việc của anh Ph., CSGT Công an huyện Long Mỹ đã thực hiện một loạt hành vi không đúng quy định. Đầu tiên, dù không có đủ cơ sở xác định anh đã tống ba (chở hai người) nhưng họ vẫn lập biên bản vi phạm. Kế tiếp là bắt lỗi anh như đã nêu ở trên khi anh không điều khiển xe trên đường. Sau nữa là tạm giữ xe anh đến hơn 20 ngày (vượt hơn 10 ngày so với quy định). Cuối cùng là vi phạm thời hạn ra quyết định xử phạt khi cả tháng nay (tính từ lúc lập biên bản vi phạm) vẫn chưa ra quyết định xử phạt (theo quy định thời hạn này là 10 ngày đối với trường hợp bình thường).

Với thông tin “đã trả xe, không còn xem xét xử lý anh Ph. về lỗi tống ba” thì xem như công an huyện đã biết khắc phục hai sai phạm. Song còn việc “vu cáo” anh Ph. có thêm hai hành vi vi phạm khác thì sao? Đành rằng với quyết định xử phạt hành chính sai thì người dân có quyền khiếu nại, khởi kiện án hành chính. Tuy nhiên, khi đã rõ mười mươi là sai, là không có căn cứ xác định vi phạm thì công an huyện có cần phải ban hành quyết định xử phạt để rồi phải khăn gói đi hầu? Theo tôi, thay cho việc “những ngày tới sẽ tiếp tục có quyết định xử lý anh Ph.” như lời của phó công an huyện, cơ quan này cần hủy bỏ các biên bản vi phạm, tổ chức xin lỗi, bồi thường cho anh Ph. về các thiệt hại phát sinh nếu có từ việc bị giữ xe vô cớ rồi xếp lại hồ sơ là ổn thỏa nhất.

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN