Phát phiền vì nhà có cá "lạ"

Anh Đục kể vào ngày 9-5, anh tát ao nhà thì phát hiện một con cá dài gần 80 cm, nặng 3,8 kg. Nghe vậy, nhiều người dân trong ấp kéo đến xem. Tin đồn cá “lạ” nhanh chóng lan rộng ra các xã lân cận cùng huyện Đức Huệ như thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Lập Hạ, An Ninh Đông…Theo TTXVN, mỗi ngày có đến hàng trăm người hiếu kỳ vây kín nhà anh Đục để “tận mục sở thị” con cá dù anh Đục đã khẳng định đây chỉ là con cá trào (loại cá lóc nhỏ) có kích thước to hơn bình thường. Thậm chí có người trả giá 7 - 10 triệu đồng để mua cá nhưng anh Đục chưa bán.Anh Đục cho biết sẽ đem thả con cá xuống sông Vàm Cỏ Đông vì người dân đồn thổi con cá lớn quá mức bình thường, nếu tiếp tục giữ lại sẽ còn nhiều người ở nơi khác tìm đến, làm ảnh hưởng an ninh trật tự.