Phạt tiền do không đăng ký tạm trú

Chúng tôi thuê nguyên căn nhà trọ nhưng chưa đăng ký tạm trú thì bị công an khu vực nhắc nhở, nói nếu không đăng ký trong thời hạn 30 ngày thì sẽ bị phạt tiền. Vậy mức phạt là bao nhiêu?

lengoctran_18693@...

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ trả lời: Theo khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú năm 2006, ng­ười đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong 30 ngày kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 73/2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

NGUYỄN QUỲNH ghi