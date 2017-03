Phạt tù mẹ và cha hờ của bé Ngân

Con bất tỉnh cũng không đưa đi cấp cứu Theo hồ sơ, Trang kết hôn với anh Trần Văn Tố và có với nhau hai con, trong đó bé Ngân là con út. Hơn một năm trước, sau khi ly thân với chồng, Trang đưa con đi và sống chung như vợ chồng với Minh ở phường Bình An (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Tối 10-9, bé Ngân nghịch bếp gas trong phòng trọ nên bị Trang đánh. Thấy bé khóc, Minh tiếp tục dùng thanh tre đánh bé. Ngoài ra, cả hai còn trói, bắt bé quỳ đến rạng sáng hôm sau mới cho đi ngủ. Ngày hôm sau, dù thấy mặt mày bé bầm tím, thậm chí khi bé bất tỉnh nhưng cả hai không đưa đi bệnh viện. Sau đó những người trong xóm trọ phát hiện bé Ngân nằm bất tỉnh ở góc phòng nên đưa đến BV Dĩ An cấp cứu. Do thương tích khá nặng, bé Ngân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Bình Dương.