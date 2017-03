Phó ban điều hành mời dân lên… đánh!

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (tổ 20, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) phản ánh ông Trần Văn Đấu (Phó ban điều hành khu phố Văn Hải) đã có hành vi cố ý gây thương tích cho chồng bà là ông Lê Trung.

Theo trình bày của bà Hạnh, nhà người chị ruột của bà (ở gần nhà bà) nằm đối diện với Trường Tiểu học Long Thành 2. Hằng ngày có một người đến nhà người chị này để bán cá kiểng. Khoảng 9 giờ 30 sáng 17-11, khi đang ngồi giặt đồ, bà nghe có người hỏi trống không trước nhà người chị ruột: “Thấy ông bán cá kiểng ở đâu không?”. Nhìn ra, bà thấy ông Đấu.

Sau đó, ông Đấu gặp người bán cá kiểng nói: “Tôi cấm ông bán cá trước cổng trường”. Người bán cá đáp: “Tôi bán cá chứ có bán hàng cấm đâu mà cấm”. Thấy ông Đấu cự nự vô lý, ông Trung lên tiếng: “Người ta bán cá kiểng trong nhà dân, đâu phải tụ tập trước cổng trường, sao lại cấm?”. Nghe xong, ông Đấu dùng lời lẽ thô tục chửi ông Trung vì “xía vào chuyện người khác” rồi bỏ về.

Ông Lê Trung được đưa đến BV Đa khoa Long Thành chữa trị thương tích. Ảnh: NL

Ngỡ vụ việc cũng không có gì, nào ngờ ông Đấu liền về văn phòng khu phố (cách đó 50 m) viết… giấy mời ông Trung đến làm việc với lý do “sẽ cho biết sau”. Khi ông Trung vừa tới văn phòng khu phố, ông Đấu kêu hai người lấy còng khóa tay ông Trung lại. Tiếp nữa, ông Đấu cầm ma trắc đánh ông Trung gây thương tích ở đầu, bả vai và phần chân khiến ông bất tỉnh. Lẽ ra chở ông Trung đi cấp cứu thì ông Đấu lại cho người chở ông đến trụ sở Công an thị trấn Long Thành. Tại đây, khi Trung tỉnh dậy, công an thị trấn yêu cầu hai bên viết bản tường trình rồi cho về. Ông Trung đã được gia đình đưa đến BV để điều trị thương tích từ ngày đó cho đến nay.

Theo hồ sơ bệnh án tại BV Đa khoa Long Thành (nơi ông Trung điều trị), ông Trung bị đa chấn thương phần mềm, phải được theo dõi, chữa trị.

Bà Hạnh tỏ ra không hài lòng khi Công an thị trấn Long Thành chưa xử lý vi phạm của ông Đấu. Về phía ông Đấu, sau khi đánh người vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và không hề đến thăm hỏi nạn nhân.

Chiều 23-11, Trung tá Nguyễn Xuân Bính, Trưởng Công an thị trấn Long Thành, cho biết: Ngày 24-11, công an thị trấn sẽ mời ông Trung đến làm việc để làm rõ nguyện vọng, yêu cầu của ông nhằm có hướng xử lý thỏa đáng. “Ông Đấu tính tình rất nóng nảy. Ông đã sai khi lạm dụng nhiệm vụ được giao để kêu cấp dưới còng tay, đánh ông Trung. Quan điểm của chúng tôi là ông Đấu sai tới đâu thì xử lý tới đó, không bao che, dung túng” - ông Bính nói.

NGUYÊN LỘC