Phó Chủ tịch xã bị tố vò nát hồ sơ, hăm dọa dân tại trụ sở

Ngủ say, "quên" tiếp dân trong giờ hành chính



Bức xúc trước hành vi sai trái trên của vị Phó chủ tịch UBND xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh anh Nguyễn Kiều Hưng - cán bộ Công ty Ngọc Thịnh đã liên lạc với PV để phản ánh toàn bộ nội dung sự việc.



Anh Hưng trình bày: Vào hồi 14h47 ngày 3/11, tôi đến UBND xã Thạch Hưng xác nhận lý lịch để chuyển ra Hà Nội công tác. Khi tôi và một số người cùng có mặt đứng chờ tại trụ sở UBND xã thì nghe tiếng ngáy khò khò từ trong phòng. Nhìn qua khe cửa, chúng tôi thấy ông Lê Trung Liện, Phó Chủ tịch xã say xỉn nằm trên ghế. Mọi người gọi mãi ông Liện vẫn ngáy khò khò mà không dậy tiếp dân.

Hình ảnh trong đoạn video mà anh Hưng ghi lại cho thấy ông Liện say xỉn nằm ngủ trên ghế

Theo anh Hưng trình bày, do bức xúc về cung cách làm việc thiếu trách nhiệm này nên anh đã dùng điện thoại di động ghi lại cảnh say rượu, ngủ quên của ông Liện. Tiếp đó, sẵn điện thoại, anh Hưng liền gọi điện phản ánh sự việc với Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch xã là ông Phan Văn Hội - người lúc này không có mặt tại trụ sở UBND xã.

Nhận được thông tin, ông Hội gọi anh Hưng đến nhà riêng để xác nhận hồ sơ. Được anh Hưng cung cấp chứng cứ là một đoạn phim quay bằng diện thoại di động cảnh vị Phó Chủ tịch xã đang nằm ngủ không làm việc trong giờ hành chính, ông Hội tỏ ý muốn xoá những hình ảnh trên. Tuy nhiên, anh Hưng không đồng ý.

Sau đó ông Hội gọi điện phản ánh với ông Liện để ông này rút kinh nghiệm.



Dù người dân đã gọi liên tục nhưng ông Liện vẫn nằm mà không dậy làm việc

Sau khi xác nhận xong hồ sơ anh Hưng quay lại UBND xã Thạch Hưng để đóng dấu. Không như lần trước, lần này khi anh Hưng quay lại ông Liện đã tỉnh dậy và nổi khùng, xông ra lấy bộ hồ sơ anh Hưng cầm trên tay, vò nát rồi ném ra sân khi trời đang mưa. Sau đó, ông Liện còn nhục mạ, hăm doạ đòi giết anh Hưng ngay tại trụ sở ủy ban.



Lời tố cáo của anh Hưng phù hợp với đoạn phim trong điện thoại mà anh cung cấp cho chúng tôi. Trong đoạn phim cho thấy, ông Liện mặc áo sơ mi màu trắng, nằm ngủ trên ghế ngay trong phòng làm việc. Còn đoạn ghi âm thì nghe rõ tiếng ông Liện chửi bới, gào thét đòi giết anh Hưng với ngôn ngữ rất thiếu văn hoá.

Chủ tịch xã thừa nhận cấp dưới say xỉn

Sau khi sự việc xảy ra PV đã có cuộc làm việc nhanh với ông Lê Trung Liện để làm rõ nội dung mà người dân phản ánh. Ông Liện không thừa nhận mình say xỉn trong giờ hành chính.“Tôi uống rượu ở ngoài nhà dân chứ không uống ở trong UBND xã Thạch Hưng. Uống xong tôi không về nhà mà đi thẳng về Uỷ ban nằm ngủ. Tôi say rượu là ngoài giờ hành chính. Việc anh Hưng ghi hình tôi khi tôi đang nằm ngủ là việc làm bất chính và không có quyền làm như vậy. Anh Hưng làm như vậy là có mục đích tống tiền tôi?”.

Tuy nhiên, Bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng Phan Văn Hội thừa nhận với chúng tôi việc ông Liện say rượu trong giờ hành chính là có thật. “Việc ông Liện say rượu trong giờ hành chính là có thật, khi xảy ra sự việc tôi không có mặt tại trụ sở nhưng tôi đã kịp thời gọi điện chỉ đạo anh em dàn xếp và Phó bí thư Đảng uỷ cũng đã đứng ra thay mặt ông Liện xin lỗi người dân và anh Hưng. Cá nhân tôi sau đó đã gọi ông Liện đến, yêu cầu xem xét, cân nhắc lại việc làm của mình” - ông Hội cho biết.



Ông Trần Thế Dũng - Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết: “Sự việc mới xảy ra và chưa nhận được báo cáo nên tôi chưa biết. Nếu quả thực có chuyện Phó chủ tịch UBND xã Thạch Hưng say rượu và có lời lẽ hăm dọa người dân trong giờ hành chính thì tôi sẽ cho lập đoàn thanh tra xuống UBND xã Thạch Hưng để kiểm tra. Nếu đúng như vậy sẽ xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật”.



Theo Văn Dũng – Vi Hoàng (Dân Trí)