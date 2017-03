Phụ huynh đòi lại tiền nộp lố

Hơn 80 phụ huynh học sinh của Trường THCS Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã lần lượt gặp hiệu trưởng trường đòi lại số tiền quỹ hội phụ huynh học sinh đã nộp quá mức quy định.

Theo các phụ huynh, đa số học sinh đang theo học tại trường là con em của người lao động nghèo trên địa bàn phường. Đầu năm học này, khi mời phụ huynh đến họp, các giáo viên chủ nhiệm đưa ra nhiều giấy tờ, trong đó ghi sẵn nhiều khoản tiền phải nộp rồi yêu cầu phụ huynh ký tên. Do các giáo viên không bàn bạc, giải thích nên phụ huynh không rõ khoản nào bắt buộc, khoản nào tự nguyện.

Sau đó, phụ huynh phát hiện số tiền phải nộp là 1,2 triệu đồng/học kỳ (năm học trước chỉ hơn 700.000 đồng/học kỳ). Tìm hiểu lại, phụ huynh mới biết nhà trường thu cao hơn quy định của Nhà nước (tiền tổ chức học hai buổi 60.000 đồng/tháng trong khi theo quy định chỉ là 30.000 đồng/tháng); có nhiều khoản thu (như tiền dân phòng, vi tính…) đã không được chi xài trên thực tế. Do năm học trước có quá nhiều khoản chi trùng lắp và nằm ngoài dự toán nên nay nhiều phụ huynh đã đề nghị trường trả lại phần tiền thu lố hơn các năm trước là 380.000 đồng/học kỳ 1.

“Ngoài số tiền đóng góp cho quỹ hội phụ huynh, mỗi phụ huynh chúng tôi còn phải đóng 200.000 đồng/năm cho quỹ lớp. Có một số người đã được nhà trường trả lại khoản thu lố nhưng cũng có người không thể nhận lại. Lý do: nhà trường mời từng người một vào báo kết quả học tập của học sinh, sau đó giáo viên chủ nhiệm đưa sổ có ghi câu “Tôi đồng ý đóng số tiền dư này” và yêu cầu ký tên. E ngại con em mình bị trù dập, nhiều phụ huynh buộc lòng phải ký” - phụ huynh Võ Thị Ánh Hồng kể.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Công lập Cửu Long, giải thích: “Mức thu học phí hai buổi 60.000 đồng/tháng trường được thực hiện theo đề nghị của Phòng Giáo dục quận để góp phần giải quyết tiền lương cho giáo viên. Đối với khoản tiền dân phòng, trường dùng để trả công cho thầy cô giáo hỗ trợ việc giữ an ninh, trật tự trước cổng trường. Về việc trang bị máy lạnh, tivi, do có mạnh thường quân ủng hộ cho 20 em lớp bán trú nên trường không hề thu khoản tiền này. Về tiền học vi tính, trường có vận động phụ huynh đóng góp trang bị phòng máy và trả công cho thầy cô giảng dạy là 20.000 đồng/tháng. Sở dĩ có sự không trùng khớp giữa các bảng dự toán thu chi quỹ là do kế toán không cập nhật kịp thời. Trường không tiếp tục trả tiền đóng góp dư cho phụ huynh vì có nhiều phụ huynh do không khó khăn nên không tiếp tục vào nhận lại”.

Ông Nguyễn Trọng Chức, Trưởng phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, cho biết: “Phòng đã cử người xuống làm việc với các phụ huynh và lãnh đạo nhà trường về những lấn cấn tiền nong nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong việc thu học phí hai buổi, đúng là phòng có tờ trình đề nghị UBND quận cho phép thu 40.000 đồng/tháng (trước đây là 30.000 đồng/tháng) nhưng trường đã thu đến 60.000 đồng/tháng. Phòng sẽ chỉ đạo trường và hội phụ huynh trả lại tiền cho những người có nhu cầu nhận lại tiền dư và công khai rõ ràng các khoản thu chi”.

THÁI HIẾU