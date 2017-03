Phụ nữ và sự nghiệp

Gõ từ khoá “người phụ nữ thành đạt”, bạn sẽ có ngay một Oprah Winfrey – “nữ hoàng truyền hình” đầy quyền lực, hay gần gũi hơn là bà Mai Kiều Liên – vị nữ thuyền trưởng tài giỏi của Vinamilk. Tất nhiên, cá nhân bạn cũng có thể tự kể ra rất nhiều tên của những phụ nữ thành công trong sự nghiệp mà bạn biết, nhưng theo bạn đâu là điểm chung của những người phụ nữ này?



Tự tin để biến những điều không thể thành có thể: “Phi công là công việc chỉ dành cho nam giới”, nếu Nguyễn Thị Thanh Thủy nghe theo nhận định này và gạt bỏ đi ước mơ của riêng mình, Việt Nam sẽ không có nữ phi công đầu tiên. Bạn thân mến, tự tin là chiếc chìa khoá sẽ mang lại 50% chiến thắng trong mọi tình huống, tự tin ở đây bao hàm khả năng, sự dấn thân và niềm tin vào chính bản thân mình. Meg Whitman – nữ CEO của HP nói: “Hãy nhớ rằng, bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn, đừng để câu nói “không ai làm như thế” của dư luận cản đường bạn”. Thành công thường không phân biệt nam hay nữ và cơ hội đến với bất kì ai có đủ tự tin để nắm bắt. Khi bạn có đủ sự tự tin đối với chính mình nghĩa là bạn đã sẵn sàng thách thức với cả thế giới để truyền tải thông điệp “tôi sẽ là người tiên phong!”.





Hãy làm những việc do chính bạn lựa chọn: Mỗi cá nhân có tính cách và những mong muốn khác nhau, do đó hãy chắc rằng những việc bạn làm đều xuất phát từ sự lựa chọn và mong muốn của chính bản thân bạn. Hiện tại, bạn đang làm một bác sĩ như cha hoặc mẹ của mình, nhưng bạn trở thành bác sĩ là vì bạn luôn khao khát được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để chữa bệnh cho mọi người, hay bạn trở thành bác sĩ vì đó là “truyền thống” của gia đình bạn và bạn không thể chọn khác đi? Đừng rập khuôn công việc hay “bước chân” của một ai đó - ngay cả khi đó là thần tượng hoặc là một người bạn vô cùng yêu kính. Chắc chắn bạn có những ước mơ của riêng mình. Như CEO của Xerox - Ursula M.Burns đã nói “Bạn không thể trở thành tôi. Bạn là duy nhất và bạn lựa chọn mọi thứ cho cuộc sống của riêng bạn," hãy lắng nghe những mong muốn của chính mình và dấn thân theo mong muốn đó để thành công bạn nhé!



Theo đuổi đam mê đến cùng: Theo Oprah, thử thách là món quà buộc chúng ta phải tìm ra một mục tiêu mới. Khi gặp phải khó khăn, đừng nên chống lại nó, mà hãy xem đó là một cơ hội để cải tiến bản thân và theo đuổi ước mơ của mình. Với triết lý này, Oprah đã vượt qua mọi trở ngại để trở thành người dẫn đầu trong danh sách top 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Bạn thân mến, đừng bao giờ từ bỏ vì “so với người khác, mong muốn và những đam mê của tôi thật đơn giản và nhỏ bé mà khó khăn tôi gặp phải thì quá nhiều.” Nếu mọi việc đều đơn giản và dễ dàng, thì bạn sẽ không thể có được thành tựu của riêng mình. Trên con đường sự nghiệp bạn chắc chắn sẽ gặp khúc quanh hoặc những rào cản làm bạn xa dần đích đến, trong tình huống đó, đừng từ bỏ, hãy nhớ đến niềm đam mê của mình và nó sẽ đem bạn quay trở lại con đường dẫn đến thành công.



Cân bằng sự nghiệp và gia đình: “Bạn phải chọn một trong hai, nếu muốn thành công trong sự nghiệp, bạn phải hy sinh yếu tố gia đình” hoặc “phụ nữ không thể cùng lúc đảm đương cả hai vai trò trong gia đình và ngoài xã hội” là những câu nói dường như chỉ “dành riêng” cho nữ giới. Tuy nhiên, các nhận xét này đang dần được thay đổi bởi chính những người phụ nữ năng động và hiện đại ngày nay. Được sinh ra với sự tỉ mỉ, khéo léo, linh hoạt và uyển chuyển, việc Trưởng phòng Marketing của một tập đoàn đa quốc gia vừa có thể vén khéo chuyện gia đình vừa hoàn thành bản kế hoạch của những dự án lớn đúng thời hạn là chuyện không hề hiếm thấy hiện nay như lời chia sẽ của bà Mai Kiều Liên: “Chỉ cần một chút khéo léo trong việc sắp xếp và cân bằng quỹ thời gian sao cho hợp lý là mọi việc sẽ êm xuôi”.



Nhân ngày 8/3, VietnamWorks dành tặng riêng bài viết này cho bạn - những người phụ nữ tài năng và bản lĩnh - chúc các bạn luôn thành công trên con đường bạn đã chọn.

Theo Vietnamworks