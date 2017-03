Phụ xe cầm lái, xe buýt húc ba ngôi nhà

Rất may, trên xe buýt không có hành khách nào, các ngôi nhà dân vào thời điểm trên đã đóng cửa và sinh hoạt ở nhà sau nên không có thương vong về người. Công an xã Hòa Đồng cho biết ngay sau tai nạn, người lái chiếc xe buýt đã đến trình diện, khai không có bằng lái và không mang theo giấy tờ tùy thân. Công an huyện Tây Hòa đang điều tra nguyên nhân vì sao ông Nguyễn Văn Sê lại điều khiển chiếc xe này.

Sáng nay, tại hiện trường, phần đầu bên phụ của chiếc xe buýt bẹp dúm, nằm một phần trong nhà ông Lê Kim Hiền. Phần chái, các bức tường, cửa sắt, vật dụng… của ba ngôi nhà nêu trên đổ sập ngổn ngang. Ông Lê Thanh Tâm, sinh năm 1953, cho biết, hai chiếc xe máy dựng trong nhà ông bị tường sập đè chưa thể lấy ra được.





Hiện trường vụ tai nạn

Còn ông Lê Kim Hiền, sinh năm 1960, phải trèo tường qua nhà hàng xóm mới ra ngoài được vì toàn bộ phần trước ngôi nhà bán đồ tạp hóa của ông bị chiếc xe buýt chắn lối, đồ đạc bị đè bẹp, hư hỏng. Ông Hiền nói: “May mắn là lúc xảy ra tai nạn đã khuya, nếu sớm hơn thì người ngồi chơi, người đến mua bán nhiều… chắc chắn bị chiếc xe buýt gây thương vong khủng khiếp”.

Theo DUY THANH (TTO)