Phường chậm xử lý vụ bít lối đi

Hơn sáu năm nay, ông Nguyễn Hữu Thao, địa chỉ 72A Đỗ Thế Diên, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (TP.HCM) phải chịu cảnh nhà không có lối đi vì bị hàng xóm ngăn không lưu thông được ra hẻm.

Trước tình cảnh trên, gia đình ông Thao phải năn nỉ hộ bên hông để đi vòng sang phía sau nhà họ ra đường Nguyễn Xiển. Đồng thời, ông gửi đơn lên phường nhờ giải quyết lối đi cho ông. Dù phường ra quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của người hàng xóm nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Bị hàng xóm bít lối đi

Theo ông Thao, ông mua căn nhà 72A Đỗ Thế Diên từ năm 2004. Khi ông về sinh sống đã có lối đi hiện hữu dẫn ra đường Đỗ Thế Diên, trước đây chủ nhà trước cũng đi bằng lối này. Vì nhà ông Thao ở cuối hẻm nên mỗi khi ra vô phải đi ngang cửa các nhà khác bên ngoài.

Năm 2011, hộ ông T. kế nhà ông Thao tự ý xây mái che ngang, xây gờ bê tông cao, vì thế gia đình ông không thể chạy xe qua lại. Năm 2012, ông Thao gửi đơn khiếu nại việc hộ ông T. không cho gia đình ông đi chung lối đi. Sau khi nhận đơn của ông, UBND phường đã mời hai bên lên để hòa giải việc tranh chấp lối đi chung.

Sau đó, ngày 5-11-2014, UBND phường đã ra Quyết định số 132 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. Nội dung quyết định trên, UBND phường xác định ông T. đã tổ chức xây dựng mái che ngang trên phần đất thuộc lối đi do Nhà nước quản lý. Quyết định ghi rõ ông T. phải khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính “lấn chiếm đất”. Thời gian khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày ông T. nhận được quyết định. Phường không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên vì đã hết thời hiệu xử phạt (thời điểm vi phạm là năm 2011).

Đến hết thời hạn, hộ ông T. không thực hiện theo quyết định nói trên và tiếp tục dựng rào chắn ngang không cho gia đình ông Thao đi, dù chỉ là đi bộ như trước.



Gia đình ông Thao bị bít lối đi bởi tường rào của hộ ông T. đã mấy năm nay mà chưa được phường giải quyết. Ảnh: VÕ HÀ

Sáu năm phường vẫn đang xem xét

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Thạnh Mỹ, cho biết trước đây, nhiều lần phường xuống vận động hộ ông T. tháo gỡ mái che, gờ chắn nhưng ông T. không đồng ý. Sau khi phường ra quyết định, phía gia đình ông T. có khiếu nại cho rằng phần đất là của ông. Vì thế, phường phải mất một thời gian để giải quyết khiếu nại.

“Hiện nay, khi xem lại hồ sơ vụ này, tôi phát hiện có những điểm chưa đúng với quy định pháp luật. Ví dụ như biên bản giải quyết trước đây không có chữ ký của người vi phạm cũng không có chữ ký của người làm chứng… nên xét thấy phường cần phải hủy Quyết định 132 để ra quyết định mới theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, do hiện nay cả hai hộ ông Thao và ông T. đều chưa được cấp chủ quyền nên không thể xác định lối đi trên có phải là lối đi do Nhà nước quản lý hay không. Ngoài ra, trong bản đồ tài liệu 02 về quản lý đất đai thể hiện lối đi là đường giao thông do Nhà nước quản lý, còn theo tài liệu 2003 thì thể hiện đây là phần đất của ông T.

Mặt khác, trong quyết định cũ không có phần dựng tường rào theo như phản ánh của ông Thao, nên muốn giải quyết dứt điểm phường phải thêm phần vi phạm này vào. Hiện phường đang xin ý kiến của bộ phận chuyên môn trên quận để xác định lại phần lối đi đó thuộc sở hữu nhà nước hay ông T.

Sau khi có câu trả lời từ phòng chuyên môn, phường sẽ ra quyết định mới và xử lý ngay. Vụ việc này đã kéo dài quá lâu. Chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất” - bà Liên nói.