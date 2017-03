Phường nhận thiếu sót trong vụ thu giữ nội quy quán bún bò 'bá đạo'

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch UBND phường 1 (quận 4, TP.HCM), cho rằng quán bún bò gân của ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng (nằm dưới khu chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4) treo bảng nội quy mà ông nói là “hài hước” đã gây phản cảm và cản trở lối ra vào của chung cư do có nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Trước việc này, phường đề nghị ông không treo và sẽ tạm giữ bảng nội quy này cho đến khi ông có địa điểm kinh doanh cố định, lúc đó phường sẽ trả lại cho ông sử dụng.

Ông Dũng đồng ý và cam đoan sẽ không làm bảng nội quy mới để treo tiếp như đã thông tin với báo chí trước đó.

Sai sót vì làm việc gấp gáp!

Khoảng 15 giờ ngày 27-3, đại diện UBND phường 1, cảnh sát khu vực, Công an phường 1, trưởng ban bảo vệ dân phố đã có buổi làm việc với ông Dũng xung quanh việc tịch thu bảng nội quy quán của ông.

Hai bên đã thống nhất được nội dung nêu trên.

Tại buổi làm việc, ông Dũng cũng phàn nàn rằng việc tịch thu không đúng quy định, thiếu căn cứ pháp luật và những người thi hành công vụ có thái độ không thân thiện. Đại diện UBND phường nhìn nhận việc này có thiếu sót do “đã có cách làm việc quá gấp gáp”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Dũng cho biết lý do phường tạm giữ bảng nội quy không thật chính xác nhưng ông cũng bằng lòng vì ông cũng chỉ muốn yên ổn làm ăn buôn bán.

“Ban đầu cũng thấy bức xúc, không bằng lòng với cách hành xử của các cán bộ công quyền nhưng sau một đêm ngủ dậy thì tôi thấy cũng bình thường. Ngay trong ngày 27-3, tuy không còn bảng nội quy hài hước nữa nhưng quán vẫn đông khách đến ủng hộ, đó là điều khiến tôi vui nhất” - ông Dũng tâm sự.

Ông Dũng vẫn buôn bán bình thường sau sự cố. Ảnh: THANH TÙNG





Bảng nội quy của quán bún đã bị thu hồi. Ảnh: INTENET

Bán bún cũng có nội quy!

Trước đó, tối 26-3, bảng nội quy hài hước của ông Dũng đã bị cán bộ địa phương đến tịch thu vì lý do: “Có nội dung phản cảm, cần phải tịch thu chờ cấp trên giải quyết”. Khi ông yêu cầu lập biên bản thì công an khu vực nói không cần. Ông kể: “Lúc đó họ bảo tại sao tôi dám ghi những điều không đúng. Tôi bảo anh đọc vô cũng biết là tôi chỉ ghi hài hước chơi chứ đâu phải là sự thật, cũng không người nào phản ánh phản đối việc làm của tôi nhưng anh công an không chịu…”.

Quán bún bò gân của ông Dũng trước tết đã gây sốt trên mạng bởi các bảng thông báo nghỉ tết khá hài hước, dí dỏm. Sau đó là tấm bảng về nội quy bán bún. Khi các hình ảnh của những tấm bảng được coi là “bá đạo” xuất hiện nhiều trên mạng thì bỗng nhiên quán ông đông khách bất ngờ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, quán của ông Dũng khá nhỏ, nằm gọn trong khuôn viên, ngay cửa ra của bãi đậu xe hơi chung cư Tôn Thất Thuyết, do ông thuê của ban quản lý chung cư. Buổi sáng quán được một người chủ khác thuê dùng để bán hủ tiếu, ông Dũng chỉ bán từ 12 giờ trưa đến tối. Cho đến chiều 27-3, tại quán của ông Dũng vẫn có một tấm bảng ghi: “Bún bò gân 30 ngàn. Mở cửa 15h30- đóng cửa 19h30. Ế… bán tiếp” cùng biểu tượng một khuôn mặt buồn xo chảy nước mắt”. Theo ông, do tấm biển này được gắn chặt vào tường nên mới không bị tịch thu.

Những người sinh sống và buôn bán gần chung cư Tôn Thất Thuyết đều biết việc của ông và ai cũng bàn tán xôn xao, kẻ chê người khen. Khi được hỏi nếu sau sự cố này mà quán ế khách không ai đến ăn nữa thì có buồn không, ông cười hiền: “Cũng không sao, ngày nào tính ngày đó, với lại tôi nghĩ người ta đến vì tô bún ngon chứ không phải vì mấy tấm bảng…”.