Phường thu phí giữ xe thấp hơn quy định

Bãi xe ở đây do UBND phường tổ chức giữ lấy giá cao và lấn chiếm đường đi chung làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đồng thời, có hai hộ dân muốn đứng ra giữ xe để có tiền sửa chữa, bảo trì chung cư đã xuống cấp nhưng UBND phường không đồng ý.

Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường 6 (quận 5), cho biết: Bãi giữ xe của chung cư trên vẫn thu phí giữ xe tháng ở mức cũ là 25.000 đồng/xe đạp, 50.000 đồng/xe máy, 60.000đồng/xe tay ga đến hết tháng 9-2012.

Tại Quyết định số 32/2012 (có hiệu lực từ ngày 1-8), UBND TP.HCM cho phép tăng phí giữ xe nhưng UBND phường đã không tăng. Cụ thể, phí giữ xe tháng chỉ ở mức 30.000 đồng/xe đạp, 80.000 đồng/xe máy (thay vì 100.000 đồng), 120.000 đồng/xe tay ga (thay vì 200.000 đồng). Mức phí này sẽ được tính ổn định từ tháng 10-2012 đến tháng 2-2013. Riêng hộ nghèo được giữ xe miễn phí.

Về việc hai hộ dân muốn tổ chức giữ xe để có tiền sửa chữa chung cư, phường không chấp thuận do thấy không khả thi. Trước đây bãi xe này do tư nhân giữ không tốt nên đã để xảy ra việc mất xe, mất an ninh trật tự. Chính vì thế, UBND quận đã thu hồi lại và cấp phép cho UBND phường tổ chức giữ xe từ năm 2000 đến nay. Hiện tại, bãi xe do công đoàn phường tổ chức giữ và đảm bảo an ninh trật tự nên không cần thiết thay đổi. Nếu chung cư xuống cấp, người dân cần báo cho đơn vị quản lý là Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận 5 đến sửa chữa.

Do các hộ dân ở chung cư ngày càng đông (365 hộ) và xe tay ga ngày càng nhiều nên buộc lòng phải bung lớn bãi xe mới đáp ứng được nhu cầu gửi xe của người dân. Việc này có làm thu hẹp lối đi chung so với trước kia nhưng vẫn đảm bảo việc đi lại của người dân. KIM PHỤNG

l Mất lan can cầu. Bạn đọc tên Bình, số điện thoại 097773… phản ánh cây cầu trên đường số 11, KP9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân bị người dân lấy mất lan can khiến nhiều người lưu thông qua đây bị ngã xuống mương khi trời tối (ảnh).

Ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết: Cây cầu trên do người dân tự làm để bắc qua con kênh nhằm giúp mọi người dễ đi lại. Tuy con kênh nằm trong dự án nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát và đã có phương án nạo vét nhưng phường không thấy cơ quan chức năng đề cập đến cây cầu. Với thông tin do báo cung cấp, UBND phường sẽ cử người xuống hàn lại lan can cầu để hạn chế tai nạn. TRẦN MINH