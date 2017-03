Phường 'tiếp tay' bán đất đang tranh chấp

Đất đang tranh chấp, phường hòa giải không thành và đã hướng dẫn người dân kiện ra tòa. Tuy nhiên, không hiểu sao sau đó phường vẫn xác nhận đất không tranh chấp để quận cấp giấy chứng nhận (GCN) mới cho đương sự, tạo điều kiện cho người này bán tiếp...



Khu đất ông Đương mua, hiện người thứ ba đã xây cất nhà ở. Ảnh: NGUYỄN HIỀN



Hai lần hòa giải không thành

Năm 2008, ông Mai Bá Toàn bán cho ông Đương một miếng đất có diện tích hơn 300 m2 với giá 1 tỉ đồng. Sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng, phía ông Toàn đưa GCN quyền sử dụng đất cho ông Đương. Tuy nhiên, lúc ông Đương đang làm thủ tục sang tên, ông Toàn ngăn cản nên xảy ra tranh chấp.

Vụ việc được đưa ra phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) để tổ chức hòa giải. Cả hai lần hòa giải đều không thành. Phường hướng dẫn các bên kiện ra tòa. Giữa năm 2010, TAND quận Bình Tân thụ lý đơn khởi kiện của ông Đương.

Cũng thời điểm này, phía ông Toàn lại cớ mất GCN đã đưa cho ông Đương để làm thủ tục cấp lại. Tháng 7-2010, UBND quận Bình Tân đã cấp GCN mới cho ông Toàn. Sau khi được cấp giấy lại, ông Toàn bán một phần đất cho người thứ ba.

Vì xảy ra việc mua bán giữa ông Toàn và người thứ ba nên tòa đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự chờ kết quả giải quyết của UBND quận. Ngày 8-6, tòa ra quyết định đình chỉ vụ án vì ông Toàn không còn ở nơi cư trú. Ông Đương đang làm thủ tục yêu cầu tòa tiếp tục xét xử vụ án.

Phường xác nhận không tranh chấp?

Về vụ việc này, UBND quận Bình Tân có văn bản cho biết năm 2010, quận nhận được đơn yêu cầu cấp lại GCN kèm theo đơn cớ mất có xác nhận từ phía Công an phường Bình Hưng Hòa B của ông Toàn. Việc cấp lại GCN cho ông Toàn cũng đã được niêm yết tại phường và cũng không nhận được đơn tranh chấp của người dân. Ngoài ra, phường không gửi cho quận thông báo hòa giải không thành, đồng thời lại xác nhận miếng đất của ông Toàn không tranh chấp. Từ đó, quận không biết có tranh chấp nên mới giải quyết cấp lại GCN cho ông Toàn.

“Việc phường Bình Hưng Hòa B và Phòng TN&MT tham mưu cho quận cấp lại GCN cho ông Toàn khi đất đang bị tranh chấp là vi phạm quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy. Điều này đủ cơ sở để quận ban hành quyết định thu hồi giấy đã cấp lại cho ông Toàn” - UBND quận Bình Tân cho hay.

Tuy nhiên, cũng theo UBND quận Bình Tân, sau khi ông Toàn được cấp GCN mới, ông tiếp tục bán một phần đất cho người thứ ba. Việc mua bán giữa ông Toàn và người thứ ba đúng thủ tục nên quận không thể hủy GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho ông này. Để bảo vệ quyền lợi cho ông Đương, quận chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an quận Bình Tân để làm rõ hành vi của ông Toàn. Tuy nhiên, công an quận cho biết sau khi xem xét theo thẩm quyền, Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án vì không có sự việc phạm tội...