Phường trả hồ sơ miễn phí tại nhà

Đừng nghĩ công an là nơi nghiêm nghị Vừa qua, UBND phường đã làm việc với công an phường về việc trả hồ sơ tạm trú, tạm vắng tại nhà cho người dân. Sau khi bàn bạc, lãnh đạo công an phường đồng ý thực hiện thí điểm trên một khu phố. Nếu thí điểm làm tốt thì sẽ nhân rộng ra cả phường. Cạnh đó, hiện phường cũng đang xây dựng quy trình cải cách và trả hồ sơ của ngành công an trên địa bàn phường. Chúng tôi tâm niệm rằng việc làm này nhằm kéo quan hệ giữa công an và người dân xích lại gần nhau hơn chứ đừng nghĩ công an là nơi nghiêm nghị, khó gần. Bà TRẦN THỊ HỒNG, Phó Chủ tịch UBND

phường Bình An, quận 2, TP.HCM