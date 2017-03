"Qua muốn hỏi : Chú là cướp hay cớm?"

Chẳng lẽ khi bị chặn bởi người mặc thường phục, phải hỏi như trên trước khi quyết định dừng hay chạy...

Thực hiện công quyền phải mặc cảnh phục

Chuyện Thông tư 27 Bộ Công an quy định lờ mờ về việc GSGT có được quyền chặn xe hay không đã gây ra cả hệ quả. Ở Thái Nguyên, một sĩ quan cảnh sát hóa trang bị đình chỉ công tác vì lỡ bắn súng vào cô gái vi phạm giao thông không chấp hành lệnh dừng xe. Bên cô gái có lý lẽ cứng khừ là người chặn đường không mặc cảnh phục, làm sao biết ngay - gian. Vụ này cho thấy mặc thường phục mà được quyền chặn xe thì thiệt là không ổn.

Nhiều người đặt ra tình huống, thời buổi Thạch Sanh ít, Lý Thông nhiều như hiện nay, nếu cứ cho cảnh sát mặc thường phục chặn xe thì kẻ gian dễ núp bóng. Khi cảnh sát mặc sắc phục mà kẻ cướp còn giả dạng để làm càn thì huống chi cảnh sát mặc áo thường dân. Khỏi cần một động tác hóa trang, vờ vịt gì, chỉ cần có đủ gan, đủ liều tự xưng “ta đây là cảnh sát” thì có quyền chặn dừng xe bất kể đêm hôm, bất kể chỗ đông chỗ vắng. Chịu khó nghĩ ngợi một chút xíu sẽ thấy ngay những hệ quả hãi hùng của việc thường phục chặn xe này. Mà khỏi cần tưởng tượng, trong mấy ngày đầu tháng 8 vừa qua, hai vụ cướp giả cớm mặc thường phục đã xảy ra. Một vụ tại ngã tư đường Bến Tượng-Phùng Chí Kiên (TP Thái Nguyên). May là nạn nhân có người thân là lãnh đạo Công an tỉnh, cảnh giác nghi ngờ nên cướp giả cớm lộ mặt và xộ khám. Nhưng đâu phải ai cũng có người thân là sếp công an. Trước đó, vào ngày 9-8 tại quận Tân Bình, TP.HCM, hai thanh niên cũng bị cớm giả cướp xe máy...

Một CSGT đang làm nhiệm vụ ở Trạm cân Dầu Giây (Đồng Nai). Ảnh: THÀNH NHÂN

Nạn cướp giả cớm sẽ còn dài dài nếu không có văn bản chính thức giới hạn quyền của cảnh sát hóa trang. Chưa kể, sự mù mờ này sẽ còn đẻ ra hệ lụy khác là phát sinh hành vi chống người thi hành công vụ. Nửa đêm nửa hôm, đường vắng, gặp người mặc thường phục chặn xe ai cũng phải tính cách tự vệ an toàn là vọt lẹ. Nếu bị truy đuổi thì cũng phải tự vệ và nếu rủi gặp cớm thật mặc thường phục thì dễ dính tội chống người thi hành công vụ.

Danh chánh thì ngôn mới thuận. Đặt ra cảnh phục cho cảnh sát không phải chỉ để cho đẹp mà để phân biệt con người công vụ và người thường. Cũng con người đó, ngoài giờ làm việc, không mặc cảnh phục, anh ta không thể sử dụng công quyền. Cảnh sát hóa trang là để làm nhiệm vụ đặc thù, còn việc thực hiện công quyền xin dành cho cảnh sát mặc sắc phục, thực hiện đúng theo những thủ tục, nghi thức luật định. Bằng không, xã hội tiếp tục có nhiều lộn xộn và người hưởng lợi chính là kẻ cướp!

TRẦN VĂN QUÝ (Phường 14, quận Gò Vấp)

Chỉ giả trang để làm trinh sát

Gần đây, tôi thường xem chương trình “Phút giây cảnh giác” trên kênh HTV7 vào 16 giờ Chủ nhật hằng tuần. Nhờ xem chương trình, tôi biết kẻ gian có nhiều cách giả danh để lừa gạt, cướp giật tài sản, đe dọa tính mạng người dân. Trường hợp kẻ gian giả danh CSGT để lừa người dân cũng từng xảy ra.

Tôi không đồng ý với việc cho phép CSGT mặc thường phục chặn xe của dân. Lực lượng này chỉ nên làm nhiệm vụ phối hợp với CSGT xử lý vi phạm hoặc tham gia vào chuyên án chống đua xe.

LÊ TƯỜNG VY (Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Việc mặc thường phục chỉ nên áp dụng cho lực lượng công an mật chuyên phá những chuyên án lớn như đường dây buôn bán ma túy, băng cướp của giết người… Còn CSGT thì không nên mặc thường phục để chặn xe vi phạm luật giao thông. Trường hợp thấy cần phải có thêm tai, mắt cho lực lượng CSGT thì các cơ quan chức năng có thể công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân gọi đến cung cấp những địa điểm thường xảy ra nhiều sai phạm về giao thông.

Việc duy trì nhiệm vụ của CSGT hóa trang theo Thông tư 27 không phải là biện pháp hay để nâng cao văn hóa giao thông của dân. Chưa kể, nếu làm không khéo thì chính quy định này lại làm nảy sinh nhiều tiêu cực. Trong khi cảnh sát mặc sắc phục còn nhận hối lộ của dân thì ai có thể khẳng định cảnh sát mặc thường phục sẽ không làm điều đó?...

(thnhan@...)

Trước tình trạng giao thông quá tải ở các TP lớn như TP.HCM và Hà Nội thì việc cho CSGT mặc thường phục khi thi hành công vụ là không ổn. Bởi vì trước đây một lãnh đạo CSGT từng nói với anh em chúng tôi rằng việc sử dụng CSGT mặc thường phục chỉ phù hợp khi theo dõi các băng nhóm đua xe để truy bắt những đối tượng cầm đầu. Trong việc kiểm soát, phân luồng giao thông trên đường thì CSGT vẫn phải mặc sắc phục để giải quyết, tránh gây nhầm lẫn cho người dân với các lực lượng khác.

Là dân trong nghề, tôi cũng lo ngại những quy định vừa siết vừa mở của Thông tư 27 bị bọn tội phạm lợi dụng và người dân khó có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ mình. Từ đó, hình ảnh người chiến sĩ CSGT sẽ khó tạo được sự tin cậy tuyệt đối trong lòng dân.

ĐỨC THAO (Trường ĐH Cảnh sát nhân dân)

Rất khó nhận dạng CSGT thật, giả

Vào buổi tối, dù CSGT có rút thẻ ngành ra vẫy trước mặt thì người đang lái xe ở xa cũng không thể nhìn rõ. Và số đông đều có thể bỏ chạy nếu bị những người mặc thường phục phóng xe đuổi theo. Nhất là khi nghe tiếng súng nổ (đâu biết là bắn chỉ thiên hay bắn thẳng nhưng không trúng) thì càng phải chạy nhanh vì tưởng đó là những kẻ cướp xe có vũ khí.

VŨ HÀ

Nếu là tôi thì tôi cũng không dừng khi bị người lạ mặt chặn xe. Vì làm sao tôi biết đó là CSGT hay là cướp mà dám dừng lại? Đề nghị bãi bỏ quy định CSGT mặc thường phục được quyền chặn dừng, xử lý các phương tiện vi phạm luật giao thông.

NGUYỄN MINH QUANG

Tôi nghĩ cấp có thẩm quyền cần xem xét lại quy định cho CSGT mặc thường phục trong khi thi hành công vụ vì đó là kẽ hở cho tội phạm hoạt động hoặc một số chiến sĩ trẻ lộng quyền.

LO PA PA

Nên bỏ ngay quy định CSGT mặc thường phục được quyền chặn xe vi phạm. Ai biết được đó là CSGT, dân thường hay là cướp? Nếu bị kẻ lạ tự xưng là CSGT yêu cầu dừng xe thì tôi cũng bỏ chạy.

VIET