Quá nhiều “cháu chú Nhanh”!

(PL)- Gần đây, dư luận vừa mếu vừa cười khi xuất hiện trên báo chí rất nhiều người tự xưng là “cháu chú Nhanh”, tức Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trong vụ việc mới nhất vào ngày 13-12, một số người tham gia giao thông đi xe ô tô BMW không biển số ở Hà Nội còn xưng thêm là “cháu chú Chung”, tức Đại tá Nguyễn Đức Chung, cấp phó của ông Nhanh tại Công an TP Hà Nội. Đây là một hiện tượng kỳ dị trong hành xử của người tham gia giao thông. Sự kỳ dị này đã từng có thời thịnh hành và được dân gian đúc kết trong câu tục ngữ “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Nhưng ngày nay, các vị lãnh đạo đang hô hào xây dựng một nền pháp chế và thiết lập kỷ cương quốc gia. Riêng lĩnh vực giao thông, nhiều vị lãnh đạo còn ra lệnh cấm cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông nhưng “cả họ” thì vẫn chạy theo lối mòn tư duy của thời phong kiến. Cho đến khi cả những người ngoài “họ” cũng muốn “được nhờ” thì sự kỳ dị đã chính thức đụng trần. Căn nguyên của hiện tượng này sẽ không được lý giải đầy đủ nếu chỉ đổ lỗi cho tâm lý tiểu nông của người Việt. Xét ngay trong hành vi “nhận vơ” của người tham gia giao thông, người ta thấy rõ ở đó không chỉ là sự coi thường pháp luật, mà còn coi thường chính lực lượng CSGT. Có lẽ họ cho rằng bản lĩnh của các chiến sĩ cảnh sát này quá mỏng manh để có thể xuyên thủng và chỉ cần một “áp lực cấp trên” vu vơ cũng đủ cho họ phóng xe ra về trong hoan hỉ. Khi sự coi thường này chỉ là hạn hữu, người ta có lý do để chỉ chĩa mũi dùi vào tác giả của nó thôi. Nhưng khi nó đã thành một hiện tượng và lan tràn trong xã hội, một dấu hỏi lớn cần được các cơ quan chức năng trả lời. MÕ