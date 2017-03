Quà tặng tri ân có được tri ân?

Buổi sáng phòng Marketing nhận được quà tặng từ một công ty in ấn. Mọi người trong phòng nháo nhào: có quà, có quà. Chỉ có vị sếp điềm tĩnh hỏi: Quà từ đâu chuyển đến. Tên công ty in trên danh thiếp được đọc thoáng qua, rồi mọi người lại tập trung vào giỏ quà. Một chị thở dài: Năm nào cũng nhận được mấy thứ tương tự như thế này, lại trà, bánh, mứt, rượu…



Thực ra, tiếng là được nhận quà nhưng các anh chị trong phòng chả bao giờ đụng tới những món này. Trà thì giới trẻ hiện nay có bao nhiêu người thích uống, còn mứt với rượu thì bao nhiêu bài báo nói là món này mất vệ sinh, món kia chắc là hàng giả thì còn ai dám ăn với uống nữa. Giỏ quà bị khui ra, mấy hộp bánh mứt lăn long lóc, còn tấm danh thiếp có in tên công ty thì nằm chỏng chơ ra đó. Anh nhân viên event lên tiếng: Chắc là những câu đại loại như chúc mừng năm mới hay Happy new year chứ gì.



Chắc rằng một chốc nữa đây tấm thiếp sẽ nằm trong chiếc giỏ rác của cô lau công.



Chợt chạnh lòng khi nghĩ đến những món quà của công ty mình gửi đến các khách hàng khác cũng bị chê tơi tả như thế này.



Chỉ riêng phần mua quà gì cũng tốn hao biết bao nhiêu công sức của phòng hành chánh. Mua quà gì để thể hiện được lòng tri ân. Quà gì có giá vừa phải cho đúng theo ngân sách. Giữa thời lạm phát này, chỉ đáp ứng 2 yêu cầu trên thôi cũng đã quá sức. Huống gì cấp trên lại còn yêu cầu phải lịch sự, phải đẹp, phải hoành tráng để làm vui lòng của người nhận.



Ảnh minh họa



Rồi còn phần danh thiếp. Người thiết kế phải mất cả mấy ngày liền để nghĩ ra được bố cục hợp lý mang đầy đủ ý nghĩa một năm mới vạn sự như ý cũng theo yêu cầu của cấp trên. Nghĩ ra được vài mẫu rồi cũng chưa xong, phải chuyển tới chuyển lui cho người này duyệt, người kia góp ý. Đến công đoạn in ấn cũng chưa được khỏe. Nhiều ý kiến bàn ra tán vào: màu này chưa đẹp, hoa này sến quá… Lại mất thời gian chỉnh sửa lại vài lần nữa.



Sau khi được in ra, thiếp được đưa đến cho giám đốc và các trưởng phòng ký tên trực tiếp để thể hiện lòng tri ân với khách hàng. Thiếp được trải qua công đoạn gấp vào và bỏ vào phong bì. Dĩ nhiên phong bì đã có phần ghi sẵn tên tuổi trên tờ giấy được in ra từ máy vi tính. Ba người hì hục cả ngày mới có thể hoàn thành vài trăm tấm thiếp để chuyển đi cùng quà.



Bao nhiêu công sức của bao nhiêu người chỉ để người khác đọc thoáng qua rồi coi như rác (bị vứt vào thùng rác mà). Chưa kể đến kinh phí tặng quà cũng không phải là con số nhỏ. Nếu tình cờ nhìn thấy đống quà của mình nằm lăn lóc trên bàn hay tấm thiệp mình dày công làm ra nằm lẫn trong rác thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ rất hụt hẫng và đau lòng!

Kelangthang/ Motibee