Quá thời hiệu, chính quyền đành bó tay

Trước hết, cần xâu chuỗi các hành vi của ông Vân theo thứ tự thời gian. Thông tin trên báo chí cho thấy vợ ông Vân mất vào đầu tháng 2-2003. Đến khoảng giữa tháng 11-2004, ông Vân đã âm thầm đào mộ vợ, đưa quan tài lên. Hơn bốn tháng sau, ông Vân mua thạch cao và đất sét về nặn tượng vợ và hơn một tháng mới hoàn thành bức tượng. Khi làm tượng xong, ông Vân bốc toàn bộ hài cốt đem bỏ vô bức tượng. Sau đó, ông mặc quần áo cho tượng và để nằm trên giường, ôm ngủ mỗi đêm.

Như bạn đọc Gia Nghi (79gianghi@gmail.com) đã phát hiện, Thông tư số 02 ngày 26-5-2009 của Bộ Y tế (hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng) quy định thời gian bốc mộ xác định tùy theo điều kiện chất đất, phong tục tập quán và tín ngưỡng của từng vùng nhưng thời gian từ khi chôn đến khi bốc mộ không được dưới ba năm. Tuy nhiên, ông Vân đã hoàn tất việc bốc mộ từ giữa tháng 4-2005. Vậy không thể cho rằng ông Vân đã bốc mộ trái quy định của Thông tư 02.

Hiện tại, Quyết định số 308 ngày 25-11-2005 (ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội) của Thủ tướng vẫn còn hiệu lực. Tại Điều 6 quyết định này, Thủ tướng viện dẫn Điều lệ Vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23 ngày 24-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) để yêu cầu người dân thực hiện việc quàn, chôn cất, hỏa táng, điện táng, bốc mộ và di chuyển thi hài, hài cốt theo đúng điều lệ.

Điều 28 của điều lệ quy định: Nếu chết do các bệnh thông thường thì từ ba năm trở lên mới được bốc mộ. Trường hợp đặc biệt nhưng không phải chết do bệnh truyền nhiễm, việc bốc mộ trong thời gian quá một năm và dưới ba năm phải có giấy phép của UBND cấp xã và cơ quan y tế. Trường hợp người chết chôn chưa quá một năm mà cần khai quật để khám nghiệm theo lệnh của cơ quan công an, pháp y phải theo đúng quy định của cơ quan y tế. Nếu chết do các bệnh truyền nhiễm thì sau năm năm mới được bốc mộ.

Như vậy, khi chôn vợ mới gần hai năm, ông Vân đã bốc mộ là vi phạm điều lệ nêu trên.

Về việc xử lý vi phạm, trong số báo hôm qua, bạn đọc Thanh Bình (khu phố Phước Cơ, TP Vũng Tàu) đã viện dẫn Nghị định 150 ngày 12-12-2005 của Chính phủ. Tiếc rằng cũng không thể viện dẫn Nghị định 150 để xử lý hành vi bốc mộ của ông Vân bởi hành vi này xảy ra từ giữa tháng 4-2005. Các cơ quan chức năng không thể lấy văn bản được ban hành sau để áp dụng cho hành vi đã hoàn tất trước đó.

Hành vi bốc mộ, di chuyển người chết, hài cốt trái quy định của ông Vân đúng ra đã bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 49 năm 1996 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nhưng tính đến nay, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính của ông Vân đã hết. Nghị định 49 lại không quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi bốc mộ trái quy định nên xem như chính quyền không thể làm gì khác hơn ngoài việc vận động ông Vân tự giác chôn hài cốt của vợ theo đúng quy định của pháp luật và phong tục tập quán địa phương.

