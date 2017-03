Quận 12, TP.HCM: Bị cắt mất chỗ thường trú

Trước đây, bà Xuyên cùng chồng là ông T. và ba người con ngụ khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. Năm 1997, mẹ con bà Xuyên đã được nhập hộ khẩu vào địa chỉ này.

Đến ngày 23-1-2008, vì không muốn vợ con ở cùng nhà với mình nữa nên ông T. đã tự liên hệ với Công an quận 12 để làm thủ tục chuyển hộ khẩu bà Xuyên và ba người con về quê ở Hà Nam. Nhưng sau đó, Công an tỉnh Hà Nam chỉ giải quyết cho một người con nhập hộ khẩu với lý do anh này cư ngụ thường xuyên tại địa phương. Riêng bà Xuyên và hai người con đã bị từ chối cho nhập hộ khẩu bởi hơn 10 năm nay họ đã vào TP.HCM sinh sống ổn định.

Hiện bà Xuyên phải đến huyện Hóc Môn thuê nhà ở. Hai người con của bà cũng gặp nhiều khó khăn vì không thể làm những loại giấy tờ, thủ tục cần đến hộ khẩu.

Thượng tá Phùng Tấn Thành, Phó trưởng Công an quận 12, cho biết: Theo Luật Cư trú, khi chủ hộ là ông T. có yêu cầu chuyển hộ khẩu của vợ con về quê thì công an quận cắt hộ khẩu những người này mà không cần chờ ý kiến tiếp nhận của nơi chuyển đến. Sau khi biết mẹ con bà Xuyên đã bị chuyển hộ khẩu ngoài mong muốn, Công an quận 12 đã mời ông T. đến làm việc nhưng ông không đồng ý cho mẹ con bà Xuyên nhập hộ khẩu trở lại. Tới đây, nếu không thể thuyết phục được ông T., công an quận sẽ cấp cho mẹ con bà Xuyên hộ khẩu ghép bên cạnh hộ khẩu của ông T. tại địa chỉ nói trên.