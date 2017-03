Quận 2, TP.HCM: Đảm bảo quyền lợi của các hộ dân ở khu quy hoạch

Từ chỗ đó, bà con gặp nhiều khó khăn khi đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện, tìm việc làm, vay vốn ngân hàng...

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, một cư dân đã sống 16 năm ở ấp Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, quận 2, cho biết: “Từ trước đến nay, tụi tui chỉ lo làm ăn lương thiện nhưng nay bỗng nhiên trở thành những người sống ngoài vòng pháp luật. Tôi được UBND quận tặng nhà tình thương nhưng lại không được chuyển hộ khẩu về nhà này, cũng chẳng được cấp sổ tạm trú nên không được xét định mức điện và nước...”.

Một tổ trưởng tổ dân phố còn cho hay kể từ khi các hộ tạm trú bị ngưng cấp sổ và không được gia hạn việc tạm trú thì tình hình an ninh, trật tự của tổ và của khu phố trở nên rối ren. Địa phương đã không thể kiểm soát được các đối tượng lạ từ các nơi khác đến. Các tệ nạn hút chích, bài bạc, trộm cắp, đánh nhau... diễn ra công khai mà chẳng thấy cơ quan nào xử lý. Các phiên họp tổ dân phố định kỳ để giúp bà con hiểu rõ về các chính sách mới cũng bị bỏ quên luôn...

Ông Phan Quang Sơn, Chủ tịch UBND phường Bình Khánh, giải thích: Địa bàn phường này nằm trong khu quy hoạch trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, đã được UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất vào năm 2002. Từ năm 2004, quận cũng đã ra quyết định công bố những hộ dân, cơ quan, đơn vị... phải điều chỉnh di dời. Hiện phường đang có 11 dự án được triển khai, trong đó có các dự án tái định cư cần hoàn thành trước khi di dời dân. Việc không cấp sổ tạm trú mới hay gia hạn thời gian tạm trú là do công an quận thực hiện theo các quy định của Luật Cư trú. Còn các thủ tục hành chính liên quan đến điện, nước, khám-chữa bệnh, xin việc làm... phường vẫn giải quyết bình thường. Khi có nhu cầu xác nhận, bà con có thể mang theo sổ tạm trú cũ để được phường xem xét, giải quyết.

Trung tá Trần Thị Thu Hương, Đội phó Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận 2, cũng cho biết: Theo Nghị định 107 ngày 25-6-2007 của Chính phủ, quận đã ngưng cấp sổ tạm trú mới và không gia hạn thời gian tạm trú cho các hộ dân nói trên. Do khu vực đã có quyết định thu hồi đất nên công an chỉ có thể cho phép các hộ được lưu trú. Để người dân không bị thiệt thòi, đối với những trường hợp tạm trú trước đây, công an các phường trong quận vẫn tiếp tục ghi vào sổ sách để theo dõi, quản lý và sắp tới sẽ tạo thuận lợi cho các hộ chuyển tới nơi ở mới. Trước mắt, khi người dân cần xác nhận giấy tờ, công an của các phường vẫn giải quyết bình thường theo thẩm quyền.