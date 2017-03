Quận 7: 1 m3 nước giá 20.000 đồng!

Các hộ thường trú và tạm trú được tính 8.000 đồng/m3 nước, các hộ không thuộc diện trên trả 11.000 đồng/m3. Hiện trong khu phố chỉ có 56 hộ được sử dụng nước theo giá trên. Các hộ còn lại hoặc mua nước theo thùng phuy với giá 1.500 đồng cho một cặp thùng 30 chục lít hoặc phải mua lại nước của hộ kế bên. Chính việc mua chuyền này mà giá nước lên đến 20 ngàn đồng/m3. Hàng tháng, mỗi gia đình có năm người sinh hoạt phải chi hơn 400.000 đồng tiền nước.

Ông Châu Tá Ngỡi, Trưởng khu phố 5, cho biết trước đây, người dân khu phố 5 xài nước tại trạm bơm của phường đặt tại đầu khu phố. Đến năm 1998, phường giao cho một hộ tư nhân lo việc cung cấp nước. Khi nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng thì đường ống nước của hộ trên lại kéo nước nhỏ giọt. Để có đủ nước xài, người dân “cầu cứu” công ty cấp nước nhưng nơi đây đã yêu cầu các hộ tự bỏ tiền ra dẫn đường ống với gần 20 triệu đồng/hộ. Do không lo nổi số tiền lớn này nên người dân trong khu phố đành tiếp tục mua nước.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Văn Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông, cho biết: Trước đây, người dân được sử dụng nước miễn phí của một tập đoàn nhưng sau đó tập đoàn đã giải thể. Đến năm 1998, công ty cấp nước đến thu hơn hai triệu đồng tiền nước và hộ tư nhân trên (vốn là người của tập đoàn) đã bỏ tiền ra chi trả. Chính vì lý do này mà phường đã giao lại cho bà quản lý việc cung cấp nước. Hộ này không thể bán nước với giá thấp hơn vì khi chuyền nước cho người dân, hệ thống đường ống hay bị rò rỉ nên có phần hao hụt. Để khắc phục, phường đã kiến nghị công ty cấp nước chỉ thu 3.000 đồng/m3 nước cho 5.000 khối đầu tiên trong tháng. Tuy nhiên, do tháng nào cũng vượt quá hạn mức trên nên các khối nước vượt mức phải trả 8.000 đồng/m3. Giá nước cao gấp ba, bốn lần là do người dân chuyền nước của nhau, phường không thể can thiệp.

Cũng theo ông Sơn, vì thuộc quy hoạch cảng Bến Nghé nên khu phố trên sẽ được di dời trong nay mai và đây chính là lý do mà địa phương không thể đầu tư số tiền lớn để làm đường nước mới. Hiện có hơn 1/3 hộ đã nhận tiền di dời, số còn lại sẽ được phường giải quyết dứt điểm vào cuối năm nay.