Quận Bình Tân sẽ công khai mức thu lệ phí tạm trú

Gửi văn bản đến báo, Công an quận Bình Tân cho biết: Do quận hiện có hơn 250.000 người từ các nơi đến tạm trú nên việc quản lý cư trú rất khó khăn. Một số công an phường đã thu lệ phí không đúng quy định đối với những người đến làm thủ tục đăng ký tạm trú. Vì thế, công an quận đã chỉ đạo công an 10 phường trong quận kiểm tra lại thủ tục đăng ký tạm trú và thông báo trả lại số tiền thu sai căn cứ theo hồ sơ quản lý. Đồng thời, các nơi này phải thực hiện nghiêm túc việc công khai mức lệ phí liên quan đến công tác an ninh, trật tự tại trụ sở tiếp dân để người dân biết và giám sát.

Theo Thông tư 07 ngày 15-1-2008 của Bộ Tài chính, mức thu tối đa đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh như sau:

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: Không quá 10.000 đồng/lần đăng ký.

- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: Không quá 15.000 đồng/lần cấp.

T.HIẾU