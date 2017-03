Quận quên công văn tòa, dân chịu thiệt

Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Vũ Hảo, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM, trình bày đầu 2015 ông đại diện cho một số anh, em trong dòng họ gửi đơn đến TAND TP.HCM yêu cầu giải quyết tranh chấp thừa kế gần 4.000 m2 đất ở phường Thạnh Xuân, quận 12. Theo ông Hảo thì phần đất trên là tài sản chung do ông bà của ông chết để lại cho con cháu và không làm di chúc. Tháng 4-2015, TAND TP.HCM ra quyết định thụ lý vụ án. Trong quá trình giải quyết tranh chấp do thấy tòa thụ lý quá lâu mà không đưa ra xét xử, ông Hảo liên hệ tòa thì được biết UBND quận 12 không cung cấp thông tin về nguồn gốc đất đang tranh chấp do tòa yêu cầu. Ông Hảo đến UBND quận 12 thì quận bảo không nhận được công văn nào của tòa. Đến tháng 9-2015, tòa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án vì chưa nhận được kết quả xác minh nguồn gốc đất đang tranh chấp.





Vì quận “quên” trả lời văn bản của tòa, ông Hảo phải đi lại nhiều lần, tòa cũng không xử được, phải tạm đình chỉ vụ án. Ảnh: NH

“Vụ kiện này tôi mất rất nhiều thời gian liên hệ với tòa và quận nhưng hai cơ quan này cứ đẩy qua đẩy lại, nơi thì nói đã gửi công văn, nơi thì bảo chưa nhận được. Cuối cùng, tòa án cung cấp cho tôi hai công văn của tòa đã gửi cho UBND quận 12. Dù tôi trực tiếp mang hai công văn của tòa gửi cho quận nhưng đến nay quận cũng vẫn không cung cấp thông tin cho tòa. Nếu tình hình này kéo dài thì rất ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình tôi” - ông Hảo bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chánh Văn phòng UBND quận 12, cho biết sau khi nhận được thông tin của báo cung cấp, UBND quận 12 đã kiểm tra lại và xác nhận ngày 16-6-2015 và ngày 2-12-2015 có nhận được hai công văn của TAND TP.HCM. Cả hai lần nhận được công văn nói trên, quận đều chuyển công văn cho Phòng TN&MT và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 12 để tiến hành xác minh chuyển cho tòa. Tuy nhiên, sau đó quận không nghe phòng ban liên quan báo cáo lại.

“Công văn của tòa chuyển quận yêu cầu xác minh thì quận có trách nhiệm trả lời, vì sao hơn một năm nay quận vẫn chưa hồi đáp?” - người viết hỏi. Ông Hiệp trả lời do nhiều việc quá nên quận có thiếu sót. “Trong vòng một tuần, quận sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện theo công văn của tòa, nếu chậm trễ quận sẽ xem xét trách nhiệm từng cá nhân cụ thể” - ông Hiệp nói.