Quận Tân Bình, TP.HCM: Chậm xử lý vụ chém người

Sau khi ly hôn, anh Trần Hồng Hải đã đến cãi cọ, gây thương tích nặng cho vợ cũ là chị H. (ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) cùng cha và em trai của chị H.

Ngày 2-9, Hải đến đánh cha vợ cũ khiến ông bị thương tật 5% vĩnh viễn. Biết chuyện, chị H. và em trai đã cùng công an phường tới nhà anh Hải... Tại đây, anh Hải đã bất ngờ cầm hai con dao chém tới tấp vào người chị H. và em trai. Hậu quả: chị H. bị thương tật tạm thời 36%, người em trai thì đang chờ kết quả giám định.

Sau khi sự việc xảy ra, Hải được dẫn về phường và được người nhà bảo lãnh về. Riêng chị H. khi đang nằm bệnh viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình có đến làm việc với chị nhưng do chị chưa bình phục nên họ chưa lấy lời khai. Khi ra viện, chị chờ mãi vẫn không thấy công an quận gửi giấy triệu tập. Sốt ruột, chị chủ động gọi điện thoại đến hỏi thì được một cán bộ công an quận hứa hẹn “Khi nào rảnh thì chị đến, em sẽ lấy lời khai của chị”. Sau đó, chị mới được cán bộ điều tra lấy lời khai qua... điện thoại. Đến nay, sau hơn hai tháng kể từ ngày xảy ra vụ chém người, công an quận vẫn chưa ra quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Làm việc với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, trung tá Lương Văn Thiết, Đội phó Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Tân Bình, cho biết: “Chúng tôi đang củng cố chứng cứ, đồng thời chờ thêm kết quả giám định pháp y đối với em trai chị H. thì mới có thể ra quyết định xử lý”.

Theo Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn nhưng không quá hai tháng.

Theo chúng tôi, hành vi của anh Hải đã có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Công an quận Tân Bình khẩn trương ra quyết định xử lý vụ việc để đảm bảo được thời hạn giải quyết theo luật định.