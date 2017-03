Quận Tân Bình, TP.HCM: Quán ốc tràn xuống đường

Trong khu vực chỉ dài khoảng 300 m mà có đến hơn chục quán ốc chen chúc nhau bày bán. Ngoài việc đặt bàn ghế ngay trên lề đường, nhiều chủ quán và các hộ gần đó còn chiếm lòng đường làm nơi giữ xe cho khách, gây mất trật tự...

Một người dân ở đây cho biết hằng ngày các quán ốc thường bắt đầu bán từ 14 giờ và kéo dài đến 24 giờ. Dù đặt dưới lòng đường bếp nướng các loại thức ăn nhưng các quán lại không che chắn khiến bụi, khói có dịp bay sang các nhà lân cận. Trong các buổi họp tổ dân phố, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tối 30-7, phóng viên đã đến đoạn đường trên ngay lúc Công an quận Tân Bình cùng với lực lượng trật tự đô thị phường đi kiểm tra. Khi đoàn kiểm tra dừng lại quán ốc HH, các quán khác lập tức kéo bàn, ghế vào nhà, di chuyển xe khách đang để dưới lòng đường “lánh nạn” vào các nhà lân cận. Khi công an đến nơi, chỉ còn vài bàn ghế do khách không kịp “hợp tác” nên bị thu giữ.

Bà C. bán nước mía bên đường cho biết gần đây công an phường hay xuống kiểm tra nhưng sau khi công an về thì mọi thứ lại diễn ra như cũ. “Khi bị thu giữ bàn ghế bày bán trên vỉa hè, thay vì đóng phạt đem về, các chủ quán đã bỏ hẳn rồi đi mua cái mới. Còn các chỗ giữ xe thì cứ tạm lánh công an là xong” - bà C. nói.

Ông Đặng Vũ Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường 2, quận Tân Bình, cho biết vừa qua, UBND phường phối hợp công an quận tuần tra ba đêm liên tiếp tại khu vực các quán trên. Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt hành chính các quán chiếm vỉa hè và lòng đường làm chỗ buôn bán, giữ xe. Sắp tới phường sẽ xử lý nghiêm hơn. Nếu hộ nào vi phạm ba lần trong một năm, phường sẽ xin ý kiến quận rút giấy phép kinh doanh. Trường hợp vẫn cố tình vi phạm sau khi đã bị rút giấy phép, phường sẽ chuyển hồ sơ sang công an xử lý.