Quản trị hệ thống Microsoft - MCITP 2008

Về khóa học



• Để tiếp cận công nghệ mới với hệ thống chứng chỉ 2008 của Microsoft, Học viện EduFirst mở khóa học MCITP Server Administrator.

• Sau khóa học học viên đủ khả năng thi lấy chứng chỉ MCITP SA của Microsoft, có thể nắm bắt được công nghệ của hệ điều hành đang được đánh giá là an toàn và ổn định nhất hiện nay của hãng Microsoft.

Mục tiêu khóa học

• Mạng căn bản

• Cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống mạng Domain trên nền tảng Microsoft Windows Server 2008

• Xây dựng các hệ thống FTP server, Webserver, Security, VPN ... trên nền Windows Server 2008

• Vượt qua kỳ thi quốc tế do Microsoft tổ chức để nhận chứng chỉ "MCITP Server Administrator 2008"

Đối tượng

• Tất cả những người có khả năng làm việc trên máy tính, có niềm đam mê với lĩnh vực Quản trị hệ thống và mong muốn được gia nhập đội ngũ phát triển công nghệ của Microsoft.

Thời gian đào tạo

• 01 năm với 06 Module (mỗi tuần 03 buổi, mỗi buổi 02 giờ ). Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7, có lớp thứ 7 và Chủ nhật

Chương trình đào tạo

• Module 01 ( 24 giờ / 01 tháng )

Advanced Office Productivity Tools

Operating System Fundamentals

• Module 02 ( 48 giờ / 02 tháng )

Protocols and Internetworking Standards

Advance Networking Concepts

Fundamentals of Server Technologies

• Module 03 ( 48 giờ / 02 tháng )

70-680 – TS Windows 7, Configuring

• Module 04 ( 48 giờ / 02 tháng )

70-642 – TS Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

• Module 05 ( 72 giờ / 03 tháng )

70-640 – TS Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

• Module 06 ( 48 giờ / 02 tháng )

70-646 – Pro Windows Server 2008, Server Administrator

Giảng viên

Edufirst cam kết cung cấp cho Quý khách hàng những khóa học chất lượng cao và dịch vụ hoàn chỉnh với đội ngũ giảng viên là:

• Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm tại các hãng đa quốc gia.

• Được đào tạo ở nước ngoài bởi các chuyên gia của hãng.

• Giảng dạy theo phương pháp hiện đại: hỏi đáp, thảo luận, thuyết trình.

• Có kinh nghiệm làm việc, triển khai các dự án thực tế tại các công ty, tập đoàn, hàng đầu

Chứng chỉ cuối khóa học

• Kết thúc khóa học, học viên nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học do Học viện Edufirst cấp. Trường hợp học viên muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm khảo thí Quốc tế của học viện Edufirst.

Khóa học được đào tạo tại các trung tâm trực thuộc hệ thống NIIT EduFirst:



TP.HCM

383 Võ Văn Kiệt (Đại lộ Đông Tây), Quận 1, Tp.HCM



123 Trương Định, Quận 3, Tp.HCM



Bình Dương

168 Phú Lợi, P. Phú Hòa, Tx. Thủ Dầu Một, Bình Dương