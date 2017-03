Quảng Nam: Đo đạc ẩu, đất bị đổi chủ

Hai năm sau, bà Trần Thị Ngọc Bình (người thân của vợ ông Can) cũng xây dựng 476 m2 nhà ở liền kề, đi chung một con hẻm.

Ngày 11-7-2005, cán bộ địa chính Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tam Kỳ (nay là TP Tam Kỳ) kết hợp với địa chính phường An Xuân đến đo đạc nhà, đất trên để cấp “giấy đỏ”. Chẳng biết làm ăn thế nào mà họ chuyển phần đất, cổng ngõ của ông Can và lối đi chung về cho... bà Bình. Với “giấy đỏ” trong tay, bà Bình khởi kiện đòi ông Can trả lại số đất trên. Sợ bị đập tường nhà, cổng ngõ, không có đường đi, hàng ngày phải “trèo” qua ba căn nhà của người khác mới ra được quốc lộ, ông Can đã làm đơn phản tố...

Sáng 21-12-2007, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên sửa toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 21-8-2007 của TAND TP Tam Kỳ, giao trả toàn bộ số đất, vật kiến trúc, tường rào, cổng ngõ, lối đi chung... cho gia đình ông Can.