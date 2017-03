Quảng Nam: Kẹt tiền, làng đành chờ... trôi?

Làng nghèo, sạt lở tứ bề

Nhiều năm trước đây, Đông Bình vẫn nối liền với các thôn khác nhưng do chiến tranh cộng với sự tàn phá của mưa lũ, thôn này dần dần bị sông nước cô lập. Trước giải phóng, Đông Bình có diện tích tự nhiên 165 ha, đến nay chỉ còn khoảng 125 ha. Tính ra, bình quân mỗi năm nước lũ cuốn trôi trên 1 ha. Chỉ mới một cơn lũ nhỏ hồi cuối tháng 10 vừa qua, nước đã cuốn trôi trên 2.500 m2.

Thôn Đông Bình được bao bọc bởi bốn bề sông nước và toàn là những con sông lớn như Thu Bồn, Trường Giang, Ly Ly, Đông Bình... Nằm ở vùng hạ lưu các con sông, thôn thường xuyên phải hứng chịu lưu lượng nước rất lớn từ thượng nguồn đổ về. Chưa kể, thủy triều dâng cao làm vùng đất này luôn bị ẩm ướt, chỉ cần một cơn gió bấc là đất ven sông có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Suốt chiều dài 1.750 m của thôn, không nơi nào là không bị sạt lở, nhiều nơi nước đào sâu vào 25 m, ít nhất cũng 10 m. Với tốc độ tàn phá này, chỉ trong vòng năm năm nữa, một nửa thôn Đông Bình sẽ bị... cuốn trôi ra biển.

Ông Võ Tấn Vinh (tổ 15) xót xa: “Trước đây, nhà tôi ở cách sông hai, ba trăm mét, thế mà bây giờ chỉ còn khoảng mươi mét. Đêm đêm nghe nước sông gặm từng doi đất cuốn đi, tôi không tài nào ngủ được. Dù chẳng ai muốn rời làng nhưng nhà tôi mai mốt rồi cũng phải dời đi. Đất này đã cho bà con nghề dệt chiếu cói. Đi nơi khác, chúng tôi chẳng biết sống bằng nghề gì...”.

Mấy năm qua, cả thôn Đông Bình đã có trên 120 hộ phải di dời đi nơi khác do nhà cửa, ruộng vườn bị xói lở. Là thôn nghèo nhất của xã Duy Vinh, 80% hộ dân sống bằng nghề dệt chiếu. Đây được xem là cái nôi của làng chiếu truyền thống Bàn Thạch. Nhưng ngay cả diện tích trồng cói của thôn ở Cồn Biện, Hà My thượng, Hà My hạ cũng bị nước xâm thực gần hết. Đông Bình sạt lở, diện tích trồng cói bị thu hẹp, nguy cơ làng nghề truyền thống chiếu cói Bàn Thạch bị xóa sổ là có thật.

Có làm được kè?

Đáng nói là dự án “kè chống xói lở” bao nhiêu năm nay vẫn chưa triển khai được. Năm 2002, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định đầu tư trên 6,5 tỷ đồng để làm kè bờ thôn Đông Bình, vừa chống sạt lở, vừa bảo vệ làng nghề truyền thống dệt chiếu Bàn Thạch nổi tiếng. Cuối năm 2006, qua năm lần, bảy lượt khảo sát, thiết kế, địa phương đã háo hức vận động nhân dân giải tỏa cây cối để bàn giao 1.500 m cho đơn vị thi công công trình. Cứ nghĩ mọi việc sẽ ổn, nào ngờ cây cối thì bị chặt phá, đất ven sông trơ ra, nước tha hồ đến gặm nhấm, cuốn trôi, dự án xây kè tiếp tục nằm... trên giấy.

Kè chống xói lở thôn Đông Bình với năm năm “cân nhắc”, hai lần thiết kế, hai lần chuyển đổi cơ quan quản lý đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Theo các cơ quan quản lý của tỉnh, nền đất ở đây quá yếu, nếu khoan cho tới lớp đất cứng để cắm được móng thì phải tốn hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, dự án chỉ được duyệt vài ba tỷ đồng! Trớ trêu hơn, sau khi lập xong thiết kế, triển khai xây dựng thì địa hình đã thay đổi, phải thiết kế lại...

Được biết, nguồn vốn làm kè bờ sông thôn Đông Bình được Chính phủ vay của nước ngoài và nếu đến năm 2009 vẫn không triển khai xây dựng, công trình này sẽ bị rút khỏi danh mục đầu tư. Từ đây đến đó, bờ sông Đông Bình có còn giữ nguyên hiện trạng?