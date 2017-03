Quảng Nam: Không khởi tố dù thủ phạm đã rõ

Lúc 23 giờ ngày 14-12-2006, tại Km 1001+850 thuộc thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân 2, Núi Thành (Quảng Nam) xảy ra một vụ xe ôtô đụng xe máy làm hai người ngồi trên xe máy là anh em ông Châu Ngọc Vinh, Châu Ngọc Đông chết tại chỗ. Ngay sau đó, chiếc ôtô tăng ga bỏ trốn.

Chỉ mới khởi tố vụ án

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành đã cùng VKSND huyện khám nghiệm hiện trường và truy tìm theo dấu vết nóng để lại là vết dầu chảy ra từ bình cate của ôtô. Đến bốn giờ sáng hôm sau, công an huyện đã tìm được chiếc xe liên can là xe tải do ông Phan Văn Nam điều khiển, đang cất giấu tại nhà chủ xe. Công an huyện đã tạm giữ chiếc xe tải này.

Mặc dù vậy, mãi đến ngày 12-4-2007 (tức bốn tháng sau), Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành mới ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Nam khai nhận: “Đến đoạn đường xảy ra tai nạn, do đèn xe ngược chiều chiếu sáng làm lóa mắt, tôi không nhìn thấy phía trước nên đã tông vào xe máy do ông Đông điều khiển làm họ ngã xuống đường. Thấy vắng người nên tôi đã bỏ trốn...”.

Thân nhân người bị hại yên tâm chờ công an kết thúc việc điều tra. Nào ngờ, đến tháng 8-2007, Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành lại ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do “đã hết thời hiệu điều tra, chưa xác định được bị can” (?).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, cùng đi chung với hai ông Vinh, Đông còn có một người cháu là ông K. (đi bằng xe máy khác). Thấy tai nạn, ông này hoảng sợ, bỏ mặc hai người thân nằm đó rồi dông xe... chạy thẳng về nhà.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông K. khai nhận: “Khi đến đoạn đường xảy ra tai nạn, tôi đi trước xe của ông Đông khoảng 10 m. Khi nghe tiếng va chạm ở phía sau, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một xe ôtô tải không rõ biển số tông vào xe ông Đông làm cho ông Đông, ông Vinh ngã xuống đường rồi chạy trốn về hướng Tam Kỳ. Tôi đã không dừng xe lại để đưa hai người đi cấp cứu...”.

Chưa làm rõ nội dung vụ án

Bà Phan Thị Hòa (cùng trú tại thôn Bà Bầu), vợ của ông Đông, thiết tha đề nghị Công an huyện Núi Thành phục hồi điều tra khi thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn. Bà Hòa đề nghị cơ quan công an có thể mở rộng hướng điều tra bằng việc xác định rõ thời gian cụ thể mà chồng bà rời khỏi quán nhậu. Lúc đó có những ai, trạng thái của chồng bà lúc rời quán như thế nào. Ngoài ra, cơ quan công an cũng có thể lấy lời khai của những người ở xung quanh khu vực xảy ra tai nạn...

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Tiệp - Trưởng Công an huyện Núi Thành nói: “Vụ này đã thanh tra rồi và giờ thì VKSND huyện mới có thẩm quyền giải quyết”.

Phía VKSND huyện Núi Thành cũng có Quyết định số 07 ngày 4-10-2007 cho biết: “Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành chưa làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án, chưa lấy lời khai của những người liên quan, nhân chứng để làm rõ nội dung của vụ án nên chưa xác định được bị can”.

Như đã nêu ở trên, lời khai của tài xế Nam và “nhân chứng” K. (tạm cho là vậy) trùng khớp nhau về người gây ra tai nạn. Từ đó, nếu cố gắng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan như lưu ý trên của VKSND huyện Núi Thành, công an huyện vẫn có thể làm sáng tỏ vụ án để có hướng xử lý thỏa đáng hơn.