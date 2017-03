Quảng Nam: Nộp tiền bảy năm, chưa được giao đất (!?)

Năm 2001, để giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân trong khu vực, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận cho UBND phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) đứng ra làm chủ đầu tư dự án khu dân cư An Mỹ tại phường trên.

Tuy chưa tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng của khu dân cư nhưng UBND phường An Mỹ đã thông báo bán đấu giá các lô đất của dự án. Sau khi trúng đấu giá, hơn 100 hộ dân đã lần lượt nộp tiền cho Phòng Tài chính TP Tam Kỳ. Nhưng rồi chủ đầu tư cứ hứa hẹn và chưa giao đất.

Đến đầu năm 2005, chủ đầu tư đã mời các hộ mua đất đến phường để tìm biện pháp tháo gỡ. Lúc đó, căn cứ vào quyết định phê duyệt giá đất mới tại khu dân cư An Mỹ của UBND tỉnh, chủ đầu tư đã yêu cầu các hộ phải nộp thêm 27% số tiền đã trúng đấu giá năm 2001 “để có kinh phí nâng cấp mặt bằng dự án ngang với đường Nguyễn Du”. Nhiều hộ dân đã bấm bụng nộp thêm tiền và cố gắng chờ ngày nhận đất...

Trong khi đa số hộ dân đều không được giao đất thì bất ngờ, UBND phường An Mỹ đã lập thủ tục trình UBND thị xã Tam Kỳ cấp “giấy đỏ” cho tám lô mặt tiền đường Nguyễn Du. Đó là tám lô đất của nhiều cán bộ các ngành công an, giáo dục, y tế..., trong đó có ba hộ chưa nộp đủ tiền.

Ông Phan Dương Nhật, Chủ tịch UBND phường An Mỹ, cho biết: Do chủ đầu tư không có năng lực, hồ sơ của đơn vị tư vấn thiết kế không đảm bảo chất lượng nên dự án đã không thể triển khai được. Đã vậy, một số hộ dân không chấp hành di dời để bàn giao mặt bằng với lý do chưa có đất tái định cư. Để khắc phục, UBND TP Tam Kỳ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu dân cư tổ 10, phường An Mỹ để đổi đất cho các hộ đã đóng tiền mua đất.

Tuy nhiên, khu đất tại khu dân cư tổ 10 nằm ở vị trí không thuận lợi so với khu đất của khu dân cư An Mỹ. Ngoài ra, theo lời của một lãnh đạo Ban giải phóng mặt bằng TP Tam Kỳ thì dự án khu dân cư tổ 10 vẫn còn... nằm trên giấy (!).