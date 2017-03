Quảng Ngãi: Giấy tờ chín tháng, thực tế hơn ba năm

Tháng 4-2005, công trình Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng chín tháng. Nhưng đến nay, dù đã hơn ba năm mà công trình vẫn chưa xong.

Công trình này thuộc dự án y tế nông thôn sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á, do Sở Y tế Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Tổng Công ty Chè Việt Nam.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 10-1, công trình hiện còn nham nhở. Ở dãy nhà hai tầng dùng để bố trí các khoa chuyên môn của Trung tâm, nhiều chỗ vẫn chưa tô. Trong khuôn viên của Trung tâm, đây đó đất cát nằm ngổn ngang...

Đầu năm 2005, trước khi bàn giao mặt bằng để khởi công công trình, Trung tâm Y tế đã huyện phải chuyển đến ở nhờ dãy nhà của ngành thuế. Nơi làm việc của Đội y tế dự phòng huyện đành phải ngăn thành hai phòng để nhường chỗ cho những người bệnh nội trú.

Do phòng khám bệnh và phòng điều trị quá chật chội nên bệnh nhân nào cũng than phiền. Nhiều y, bác sĩ thừa nhận với kiểu “chen lấn” như thế, các bệnh nhân rất dễ lây bệnh cho nhau và không loại trừ người từ bệnh nhẹ chuyển thành bệnh nặng. Rồi cũng do không có phòng ốc phù hợp, máy X. quang và một số thiết bị y tế đành xếp xó, chuyên viên kỹ thuật đành phải chuyển sang làm công việc khác.

Ông Phạm Văn Néo, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết: UBND huyện đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng chưa có kết quả.

Được biết, vào cuối tháng 4 và tháng 9-2007, khi kiểm tra tiến độ công trình, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận: Sở dĩ công trình bị “kéo rê” là do chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán; đơn vị thi công, đơn vị giám sát và các cơ quan thẩm định dự án thiếu trách nhiệm. Từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc: vì công trình thi công chậm nên giá vật tư tăng cao và một số hạng mục đã không phù hợp. Theo tính toán, số tiền đầu tư phải tăng lên 961 triệu đồng và chủ đầu tư phải lập dự án bổ sung...

Ông Sơn cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của mình. Đồng thời, Sở Y tế phải đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo công trình phải hoàn thành vào cuối 7-2008. Sau đó, thấy việc thi công vẫn tiếp tục rề rà, ông Sơn lại chỉ đạo Sở Y tế phải yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để đến cuối tháng 12-2007 hoàn thành công trình.

Rất tiếc, chỉ đạo trên đã không được các đơn vị chức năng chấp hành nghiêm chỉnh. Công trình hiện còn dang dở và chưa biết chừng nào mới xong.