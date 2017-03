Quấy rối công sở ngày càng tinh vi

Khi chuông điện thoại phòng khách sạn reo lúc 2 giờ sáng, Megan McFeely nghĩ rằng đó là một cuộc gọi khẩn cấp. Có thể là gia đình hay bạn bè thân thiết của cô gặp rắc rối. Trong sự lo lắng, Megan nhấc máy và đầu dây bên kia là một giọng đàn ông lè nhè say rượu.



“Tôi thật sự sợ hãi. Là một phụ nữ chân yếu tay mềm thì với việc làm phiền kiểu này cũng đã tạo cho bạn cảm giác không an toàn”, Megan nói. Cô đến New York cùng một số đồng nghiệp để tham dự hội nghị việc làm. “Anh ta hỏi tôi đang làm gì trên giường mà tại sao không xuống tiệc tùng cùng họ”. Megan nói với người đàn ông đó rằng cô cần phải ngủ và không muốn nghe điện thoại. Tuy nhiên, chuông điện thoại vẫn cứ liên tục reo.



Ngày nay, các hành vi quấy rối tình dục đã được biến hóa tinh vi hơn. Nó không còn biểu hiện trên những gã “biến thái” thích săn đuổi các đồng nghiệp nữ ngay tại nơi làm việc. “Giờ đây rất hiếm khi có tên yêu râu xanh nào trong văn phòng dám dùng những lời lẽ tục tũi, dâm dục đề nghị đối tượng mà hắn đang săn đuổi như: “Hãy ngủ với tôi hay cô thật bốc lửa… ”, David Bowman, nhân viên và là đối tác của văn phòng Morgan, Lewis & Bockius tại Philadelphia khẳng định.

Những hình thức mà bọn yêu râu xanh ngày nay đang sử dụng đó là ve vãn ngay trong các buổi tiệc do công ty tổ chức, gửi tin nhắn hoặc viện lý do thảo luận công việc để nhử "con mồi"… “Đây là những hình thức mới để chúng có thể hành động mà nếu có bị tố cáo thì chúng sẽ viện cớ là say rượu hay nhầm lẫn gì đó”, Jay Zweig, luật sư tại Phoenix tiết lộ.



Với công nghệ thông tin ngày càng phát triển như email, IM, tin nhắn hay những bài viết đăng trên các trang mạng xã hội… thì có ý kiến cho rằng sẽ dễ bị hiểu nhầm theo nhiều mức độ. Bowman nói: “Khi bạn nói trực tiếp với một người, 80% những điều bạn nói được truyền đạt bằng giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể. Nhưng với công nghệ, thì tất cả đều chỉ được hiểu theo một hướng”.



Nếu bạn ngắm mái tóc mới của một nhân viên nữ khi cô ấy ở trong văn phòng, cô ấy có thể biết được giai điệu và ngôn ngữ cơ thể bạn, và bạn cũng có thể biết được phản ứng của cô ấy. Tuy nhiên, một tin nhắn vào lúc nửa đêm với nội dung khen ngợi mái tóc của nhân viên thì có thể bạn đã vô tình biến mình thành một kẻ quấy rối, ngay cả khi bạn không hề có ý định.



Một nữ nhân viên 27 tuổi đã tiết lộ về một trong những cấp trên của mình là một kẻ có gia đình, có con cái nhưng thích ve vãn, tán tỉnh cấp dưới. Sau khi nghe lỏm được cuộc tán ngẫu giữa cô và một đồng nghiệp nữ khác về việc mua quần áo mới, vị sếp này đã gửi một bức email giữa đêm khuya cho cô từ hộp thư cá nhân của ông ta và nói rằng ông ấy không thể đợi đến lúc ngắm cô mặc chiếc váy mới.



“Tôi chắc rằng cô trông sẽ rất tuyệt khi mặc nó...”, vị sếp có máu dê viết. Cô nhân viên đã trả lời email rằng cô không đánh giá cao việc ông ta gửi một email như vậy trong hộp thư cơ quan của cô và vị sếp này tuyên bố đó là một sai lầm và xin lỗi. Sau đó ông này tiếp tục gửi cho cô hàng loạt các tin nhắn qua IM.

Mặc dù dám phản kháng lại, nhưng nữ nhân viên này cũng thừa nhận rằng cô chưa bao giờ tường trình sự việc này tới những vị lãnh đạo cao hơn. “Là một nhân viên, tôi biết rằng bất kỳ khiếu nại nào cũng sẽ lan rộng trong công ty chỉ trong vài giây. Và tôi cùng không tìm được người nào cho mình cảm thấy an toàn để nói về chính sách quấy rối tình dục”.



Luật sự Zweig nói: “Có nhiều người lao động không hiểu rằng nếu họ ở nhà, và gửi một cái gì đó từ email cá nhân của mình cho một đồng nghiệp thì email đó có thể được dùng để chống lại họ”.

Theo 24h