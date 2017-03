Quế Ngọc Hải bồi thường: Sai luật và trái ‘lệ’ FIFA

ThS NGUYỄN TRƯƠNG TÍN, khoa Luật dân sự ĐH Luật TP.HCM:

Ban Kỷ luật VFF làm thay tòa án





Theo tôi, chuyện phí tổn chữa trị trong trường hợp này phải được giải quyết bằng vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Không một công ty, doanh nghiệp, tập đoàn hay cơ quan nào có quyền ra phán quyết buộc ai đó bồi thường thiệt hại, kể cả Ban Kỷ luật của VFF. Theo Điều 618 và 622 BLDS, khi người của pháp nhân hay người làm công gây ra thiệt hại thì pháp nhân hay người chủ phải bồi thường, sau đó yêu cầu người gây ra thiệt hại phải hoàn trả.

Nguyên tắc bồi thường trước hết phải theo thỏa thuận: Thỏa thuận về mức bồi thường, phương thức bồi thường, hình thức bồi thường… Nếu không thỏa thuận được thì bên bị thiệt hai có quyền khởi kiện, khi đó tòa án sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Ở đây VFF quyết định thay cho tòa luôn là không đúng.

Lẽ ra trong quy định về kỷ luật (ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-LĐBĐVN), VFF chỉ nên quy định chung chung là vấn đề bồi thường thiệt hại hay thanh toán chi phí cho việc chữa trị chấn thương… được giải quyết theo quy định của pháp luật. Đằng này tại khoản 3 Điều 39 của quy định, VFF lại ghi rõ người vi phạm (ở đây là cầu thủ) phải chịu hoàn toàn chi phí là trái với quy định của BLDS. Vì vậy, trong quyết định phạt cầu thủ Quế Ngọc Hải, VFF buộc Hải phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cũng sai luật luôn.





Quế Ngọc Hải (ngồi) với pha “vào bóng” gây chấn thương cho Trần Anh Khoa (giữa). Ảnh: CTV

Luật sư NGÔ ĐÌNH HOÀNG, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Trái BLDS Việt Nam và quy định của FIFA





Việc Ban Kỷ luật VFF ban hành quyết định kỷ luật cầu thủ Quế Ngọc Hải trong đó buộc Hải phải “thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Trần Anh Khoa” là chưa từng có tiền lệ cả trong nước lẫn quốc tế. Khoản 3 Điều 39 Quy định về kỷ luật của VFF về “Hành vi xâm phạm thân thể” mà Ban Kỷ luật VFF dựa vào để buộc Hải bồi thường cho Khoa là sự “sáng tạo” của VFF. Nó trái với quy định BLDS và trái với quy định về kỷ luật của FIFA.



Với pháp luật dân sự thì trường hợp này được xem là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trong đó người bị buộc bồi thường (Quế Ngọc Hải) là người của pháp nhân (CLB SL Nghệ An) đang thực hiện nhiệm vụ do pháp nhân giao (đá bóng). Vì vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Anh Khoa là pháp nhân (CLB SL Nghệ An) chứ không phải cầu thủ Ngọc Hải.

Cũng cần lưu ý người có quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp này là cầu thủ Anh Khoa và SHB Đà Nẵng, dựa trên phán quyết của cơ quan tài phán có thẩm quyền (tòa án). VFF hoàn toàn không có thẩm quyền ra phán quyết về nghĩa vụ bồi thường và mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Ngoài ra, Quy định về kỷ luật của VFF là dựa trên Quy định về kỷ luật của FIFA bởi VFF là tổ chức thành viên của FIFA. Nhưng VFF lại “đẻ” ra luật mới (người vi phạm còn phải chịu hoàn toàn chi phí cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra) mà FIFA hoàn toàn không quy định.

Trong Quy định về kỷ luật của FIFA (ở Chương 2 - Phần các vi phạm cụ thể, Mục 1 - Xâm phạm thân thể), Điều 47 về Gây chấn thương quy định: 1- Cầu thủ cố tình xâm phạm thân thể hoặc gây thiệt hại đến sức khỏe người khác thì bị cấm thi đấu ít nhất bốn trận. Quan chức vi phạm thì bị đình chỉ ít nhất tám trận đấu. 2- Biện pháp đình chỉ sẽ được áp dụng ở các trận đấu thuộc mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế). 3- Trong mọi trường hợp, cơ quan xử lý sẽ áp dụng phạt tối thiểu 5.000 frăng Thụy Sĩ. Trong trường hợp vi phạm thuộc giải đấu theo lứa tuổi, mức phạt tiền có thể được giảm phù hợp.

Rõ ràng không có quy định nào về việc cầu thủ (gây chấn thương cho cầu thủ khác) phải chịu hoàn toàn chi phí cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra. Không hiểu VFF lấy đâu ra quy định này để đưa vào!

Luật sư NGUYỄN HƯƠNG QUÊ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên:

Phải để tòa giải quyết





Việc chấn thương trong bóng đá là chuyện bình thường. Tuy nhiên, VFF yêu cầu Quế Ngọc Hải bồi thường như vậy là đi ngược với bóng đá thế giới và ngược với BLDS. Bởi Hải là cầu thủ của CLB, là “người làm thuê”, có hợp đồng lao động nên khi xảy ra rủi ro trong công việc thì chủ sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường do người của mình gây ra. Việc bồi thường, mức độ bồi thường nếu hai bên không tự thương lượng được thì phải do tòa quyết. Điều lệ VFF quy định như vậy sẽ hạn chế cầu thủ chơi bóng và khả năng bồi thường sẽ không đảm bảo cho người bị hại.



Ông TRẦN MẠNH HÙNG, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng:

Quy chế, điều lệ thông qua quá dễ dàng!





Ban Kỷ luật xử Quế Ngọc Hải dựa vào quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Xử xong rồi công bố thì ai cũng nói bất hợp lý, từ những nhà làm luật đến lãnh đạo các đội bóng rồi cá nhân các cầu thủ. Thậm chí là những vị ở VFF cũng nói là sao có cái luật gì kỳ thế. Rõ ràng quy định trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp đứng trên cả luật dân sự! Nhưng hồi đấy khi thông qua quy chế có ông nào lên tiếng đâu!



Cái anh “viết luật” nhiều khi cứ copy chỗ này một ít, chỗ kia một ít rồi đưa ra cho “cả nhà” bàn thảo nhưng họ đi họp, nhận quà rồi ăn tiệc và về chứ họ có bàn những cái sát sườn liên quan đến quyền lợi của cầu thủ, của đội bóng và của nền bóng đá nước nhà đâu! Chính cái “văn hóa đại khái” của bóng đá Việt Nam nó làm hại chúng ta rất nhiều. Luật sai thì phải sửa nhưng sửa luật thì cũng phải sửa cả cái “văn hóa đại khái”, du di của chính đại diện các đội bóng và của những người làm bóng đá nữa.