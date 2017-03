Biệt tài đong đưa

Thùy Trang - nhân viên marketing của một công ty truyền thông tại Hoàng Mai (Hà Nội) tới nay vẫn chăn đơn gối chiếc mặc dù ngưỡng tuổi “băm” đã cận kề. Người không biết chắc sẽ nói rằng đàn ông bây giờ “có mắt không tròng”, tại sao lại để một bông hoa đẹp như Trang phải lẻ bóng?!

Còn với những người quen thân của Trang có lẽ sẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Bởi nguyên nhân dẫn đến cái sự ế của Trang lại chính vì vẻ yểu điệu thái quá. Nói chính xác hơn là biệt tài đong đưa, lẳng lơ được liệt vào dạng hơn người của cô nàng.

Ngày mới vào công ty, Trang là một trong những hoa khôi có nhiều vệ tinh vây quanh nhất trong đám nhân viên nữ. Không hề kênh kiệu, Trang đón nhận nồng nhiệt sự quan tâm của bất cứ “fan” nào dành cho cô.

Sáng vừa thấy cô nàng được anh bên phòng code chở tới công ty bằng chiếc SH nổi bần bật. Tới trưa, đã thấy cô ngồi vắt vẻo cà phê, mắt lúng liếng tiếp chuyện anh phó phòng marketing trẻ tuổi. Đồng nghiệp thậm chí còn đùa vui rằng liệu trong một ngày làm việc, Trang nhận được bao nhiêu tin nhắn hẹn hò ăn tối với các chàng cùng cơ quan.

Quả thực, Trang có “khả năng” làm cho nhiều người đàn ông cùng lúc cảm thấy hạnh phúc. Với anh nào, Trang cũng cười nói ngọt ngào, thỉnh thoảng lại “khuyến mại” một vài cái đụng chạm “tê người” khiến chàng nào cũng lâng lâng cảm xúc đang được người đẹp dành tình cảm đặc biệt. Thậm chí, cũng bởi ánh mắt đa tình, nụ cười lúng liếng của cô đã khiến cho bao đồng nghiệp khốn đốn rơi vào “bẫy tình”, bao gia đình vì cô mà lục đục.

Cũng thuộc hạng Thị Màu công sở, nhưng Minh Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) lại lựa được cho mình một chàng người yêu cùng cơ quan. Anh chàng may mắn này rất bảnh mã, con nhà giàu, xứng đáng là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Chuyện đời Hòa sẽ chẳng éo le nếu như cô chịu an phận với người đàn ông đáng để “chọn mặt gửi vàng” này.

Mặc cho người yêu làm ngay cùng cơ quan nhưng tai tiếng lẳng lơ của Hòa vẫn không ngừng vang dữ dội. Hòa vẫn không thôi chiêu trò “đầu mày cuối mắt”. Chàng nào vuốt má, ôm eo, kề vai cô đều đong đưa hưởng ứng. Dường như cô nàng chưa bao giờ biết nói lời từ chối những buổi hẹn phảng phất sự "không đứng đắn" với đồng nghiệp khác giới.

"Thị Màu" công sở, Chuyện công sở, Bạn trẻ - Cuộc sống, Cong so, chuyen cong so, lang lo, dong nghiep, khac gioi, dan ong, dong dua, hap dan, dan ba, gai lang lo, ban gai, nguoi yeu, tinh yeu cong so, tinh cong so, quay roi cong so

Hòa luôn biết cách tạo ra những cử chỉ như có “tia điện” để tấn công nam giới (Ảnh minh họa)

Một vài cô bạn thân cùng phòng to nhỏ góp ý với Hòa nhưng cô nàng làm ngơ. Chàng người yêu của Hòa không ít lần tím tái mặt mày khi bị đồng nghiệp nam kích bác: “Em Hòa của chú có bao nhiêu sẹo trên lưng chắc chỉ cần anh nháy mắt một cái là em cởi áo cho đếm liền”, hay như: “Hôm qua tao thấy con Hòa thắt cà vạt cho thằng T. ngay tiền sảnh. Ơ hay, sinh lý yếu hay sao mà để gà nhà đi mổ thóc lung tung thế ?”… Tình đầu công sở của Hòa có lẽ vì đó mà tan vỡ.

Vì sự lẳng lơ không kiểm soát của mình mà Hòa cũng không trụ được lâu với những mối tình sau đó. Tới giờ, những người đàn ông từng là người yêu chính thức của cô có lẽ phải dùng cả đầu ngón tay, đầu ngón chân mới đếm hết. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã con bồng con bế, thì Hòa vẫn đang miệt mài đi tìm một nửa trong tiếng giục giã “bao giờ mới chịu lấy chồng” của bố mẹ và người thân trong gia đình.

Cấp độ nào thì chấp nhận được?

Hầu hết những cô gái có ý thức giữ mình, tôn trọng bản thân đều không thích cụm từ “cái đồ lẳng lơ”, coi đó là một sự xúc phạm nặng nề. Tuy nhiên, lẳng lơ thì cũng có dăm ba kiểu định nghĩa. Có những cô gái sinh ra đã có tố chất Thị Màu, cảm xúc của họ mạnh bạo vượt trội so với đa phần phụ nữ khác. Và cũng có những cô gái “cố tình” lẳng lơ để chuộc lợi. Họ tận dụng triệt để ánh mắt lúng liếng, cặp môi hờn dỗi, những cử chỉ như có “tia điện” để tấn công nam giới, nằm đạt được một mục đích nào đó.

Về phía cánh mày râu, họ cũng có dăm ba cách để nhận diện một cô nàng lẳng lơ. Nếu như có anh chàng tỏ thái độ dị ứng, coi thường những bông hoa ai vờn cũng vui, ai trêu đùa cũng sung sướng, thì cũng có những chàng cho rằng phụ nữ biết lẳng lơ một chút còn có thể làm tăng độ hấp dẫn.

Bởi trong môi trường công việc căng thẳng, nhiều áp lực, chuyện chị em cởi mở, vui vẻ, thậm chí đôi khi tếu táo với đồng nghiệp khác giới, sẽ đem lại bầu không khí thoải mái, thư giãn hơn. Thêm nữa, đối diện với phụ nữ “lẳng lơ vừa đủ” cũng làm cho nhiều người đàn ông hứng thú, ấn tượng hay cảm thấy họ đang “đàn ông hơn”.

Lẳng lơ ở mức độ nào thì hợp lý? Điều đó tùy thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người. Phụ nữ hoàn toàn có thể sống thẳng, sống thật với cảm xúc bản thân. Tuy nhiên, chị em cũng phải dè chừng với điều tiếng dư luận nếu như “quá thoáng” trong cả suy nghĩ và hành động.

Theo TTVN